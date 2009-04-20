900 bin şişe usulsüz bandrollü içki yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekipleri, Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ndeki bir alkollü içki deposunda deposunda bulunan 900 bin şişe rakı, votka ve cine, `bandrolleri usulsüz olduğu gerekçesiyle' el koydu.



Emniyete gelen bir ihbarda, Hayyam Garipoğlu'nun sahibi olduğu alkollü içki şirketi Trakya A.Ş.'nin Kartepe İlçesi Uzunçiftlik mevkiindeki deposunda bulunan rakı ve diğer alkollü içkilerin badrollerinin usulsüz olduğu ileri sürüldü. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle depoya giden ekipler, buradaki rakı ve diğer alkollü içki şişelerinin üzerine, daha düşük miktardaki şişelerin bandrollerinin yapıştırılmış olduğunu saptadı. Bir polis yetkilisi olayı, ``100 cc'lik bir şişeye bu miktara göre bandrol yapıştırılması gerekirken, 20 cc'lik bandrol yapıştırılmış'' diyerek örnekledi.



Alınan numunelerin Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderildiği, el konulan 900 bin şişe rakı ve diğer alkollü içkilerin de yeddiemine teslim edildiği bildirildi.

