90 yaşındaki kadının parmağını kırıp yüzüğünü çalan adam tutuklandı

Kütahya'da, 90 yaşındaki kadının parmağını kırarak yüzüğü ve küpelerini gasp ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, yaşlı kadının evinin bulunduğu İstiklal Mahallesi'nde bir binanın güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının eşkalini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli 34 yaşındaki İbrahim T., Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yakalandı. Zanlının polisteki ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, evine çatıdan girdiği ve yalnız yaşadığını bildiği yaşlı kadının parmağını kırarak çaldığı yüzüğü 140 liraya sarrafa sattığını itiraf ettiği belirtildi.

Gasp şüphelisinin yakalandığını oğlu Ahmet İrveni'den öğrenen Kadriye İrveni (90), zanlıyı yakalayan polisler için ellerini açarak dua etti. İbrahim T.'nin cezasını çekmesini isteyen İrveni, "O, benim canımı yaktı. Beni öldürmeye kalktı. Onu Allah'a havale ediyorum. Çeksin cezasını, yaptıklarından dolayı pişman olsun" diye konuştu. Çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlenen İbrahim T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, İbrahim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.