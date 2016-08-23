T24 LogoT24 Logo
Yaşam

90 yaşındaki kadının parmağını kırıp yüzüğünü çalan adam tutuklandı

"O, benim canımı yaktı, beni öldürmeye kalktı, onu Allah'a havale ediyorum"

23 Ağustos 2016 17:08

Kütahya'da, 90 yaşındaki kadının parmağını kırarak yüzüğü ve küpelerini gasp ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, yaşlı kadının evinin bulunduğu İstiklal Mahallesi'nde bir binanın güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının eşkalini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli 34 yaşındaki İbrahim T., Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yakalandı. Zanlının polisteki ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, evine çatıdan girdiği ve yalnız yaşadığını bildiği yaşlı kadının parmağını kırarak çaldığı yüzüğü 140 liraya sarrafa sattığını itiraf ettiği belirtildi.

Gasp şüphelisinin yakalandığını oğlu Ahmet İrveni'den öğrenen Kadriye İrveni (90), zanlıyı yakalayan polisler için ellerini açarak dua etti. İbrahim T.'nin cezasını çekmesini isteyen İrveni, "O, benim canımı yaktı. Beni öldürmeye kalktı. Onu Allah'a havale ediyorum. Çeksin cezasını, yaptıklarından dolayı pişman olsun" diye konuştu. Çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlenen İbrahim T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, İbrahim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER

Kadriye İrveniyüzük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24