90 yaşındaki kadın 4 gündür kayıp

Artvin’in Yusufeli İlçesi'ne bağlı Boyalı Köyü’nde yaşayan 90 yaşındaki Ayşe Atan'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; cuma günü (24.05.2016) çıktığı evine bir daha dönmeyen Ayşe Atan’ı aramak üzere jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Yakınları ve köyde yaşayanlarla birlikte yaşlı kadını arayan ekiplere destek vermek için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden köpekli arama kurtarma ekibi gönderildi. Atan'ın Yusufeli'ne gelen yakınları da arama çalışmalarına katıldı.

Ayşe Atan'ın torunu Osman Atan, "Köy ve çevresinde bakmadığımız yer kalmadı. Son olarak evde Kuran okurken görmüşler. Daha sonra haber alan olmadı. Hala umutluyuz" dedi.