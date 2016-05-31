3 yaşındaki Ecrin kayıp

Sakarya'nın Pamukova İlçesi’nde akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki Ecrin Acar kayboldu.

Küçük kızı akrabaları ve komşuları birlikte ararken, çocuğu bulamayınca jandarmaya haberverdiler. Bölgeye gelen jandarma, Arama Kurtarma Birliği, UMKE ekipleri evin çevresinde ve evin önünden geçmekte olan DSİ’ye ait su kanalı boyunca köpeklerle arama çalışmasında bulundu. Küçük çocuğun evlerinin önünden geçmekte olan su kanalına düşmesi ihtimaline karşı az miktarda suyun bulunduğu kanala giren vatandaşlar ellerindeki sopalarla suyun içerisindeki çöplerin arasına baktılar.

Eşinden ayrılması nedeniyle Geyve İlçesi’nde yaşayan Ecrin Acar’ın annesine de kızının kaybolduğu haberi verildi. Küçük çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.