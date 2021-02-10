9 yönetici istifa etti; CHP Sultanbeyli İlçe yönetimi düştü

CHP Sultanbeyli İlçe Yönetimi, 9 yöneticinin istifa etmesi sonucunda düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya, yapılanın siyasi bir yanlış olduğunu söyledi.

Bozkaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Sultanbeyli Kamuoyunun bilgisine,

An itibariyle CHP Sultanbeyli İlçe Yönetimimiz, 9 yöneticinin istifası sonucu düşmüştür. Yapılan bu siyasi yanlış, bugün hem örgütümüze hem Sultanbeylimize büyük zarar vermiştir, vermeye de devam edecektir.

Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların, almış olduğumuz kararların sonuna kadar dimdik arkasındayım. Bugün bu insanlara bizler güvendik sırtımızdan vurulduk, yarın bu insanlara başkaları da güvenecek onları da sırtlarından vuracaklardır.

Bizleri tek üzen şey vermiş olduğumuz emeklerin ve mücadelenin tek gecede hiç edilmesidir. Sultanbeyli'de yakalamış olduğumuz siyasi ivme'yi, bu arkadaşlar çıkarları ve menfaatleri uğruna maalesef ki aşağı doğru çekmişlerdir.

Partimizin daha fazla zarar görmemesi adına çok fazla açıklamada bulunmayacağım. İnanıyorum ki Sultanbeylimizin kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, bugün yapılanları görecek ve zamanı geldiğinde gereken cevabı verecektir. Allah'a şükür ki başımız her zaman dik, alnımız her zaman ak.

Bizler yol arkadaşlarımız ile birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Herkese selamlar ve saygılar diliyorum. #herkesiçinCHP"