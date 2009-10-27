9 yılda 900 erkekle yattı

İngiliz Victoria Betteridge dokuz yılda 900 erkekle birlikte oldu.



Victoria Betteridge (28), aşırı dindar Katolik bir ailede büyüdü. Ailesi erkeklerle görüşmesini yasakladığı Victoria’yı yatılı bir kız okuluna gönderdi. Victoria 18 yaşına geldiğinde bir erkekle öpüşmemişti bile. Fakat 18’indeyken dünyanın sayılı üniversitelerinden biri kabul edilen Oxford’u kazanınca hayatı değişti. Üniversitedeki ilk gününde sarhoş olup Tom ile öpüştü.

Fakat cinsel ilişkiye girmeye cesareti yoktu. Altıncı ayda 19 yaşındayken cesaretini topladı ve bekaretini Tom’a verdi. O günden itibaren de seks bağımlısı oldu. Victoria, Tom ile günde en az üç kez birlikte oluyordu. Fakat zamanla Tom, Victoria’nın ‘hızına’ yetişememeye başladı ve ayrıldılar. Bir hafta geçmeden Victoria yeni bir sevgili buldu. Ardından da tek gecelik ilişkiler yaşamaya başladı.

“Erkekler bunu hep yapıyor. Kadınlar neden yapmasın?”

“Haftada en az iki erkekle yatıyordum. Üniversite hayatım böyle geçti” diyen Victoria, mezun olunca başkent Londra’ya yerleşti. Victoria, “Her gece bara gidiyor, beğendiğim erkeğin önünde erotik bir şekilde dans ediyor, sonra da yanına gidip bana içki ısmarlamasını istiyordum. Her şey bu kadar basitti. Dokuz yılda en az 900 erkekle yattım. Erkekler bunu hep yapıyor. Kadınlar neden yapmasın?” diye konuştu.



Kurtulmak istiyor



Yine de seks bağımlılığından kurtulmak istediğini söyleyen Victoria ‘enerjisini boşaltmak için’ spor salonlarına gitmeye başladı. Victoria “Artık evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğimi anladım. Cinselliğe benim kadar yoğun istek duyan birini bulursam evlenebilirim” dedi. Ünlü oyuncular Michael Douglas ve Charlie Sheen de Victoria gibi seks hastasıydı. İki oyuncu da yıllarca tedavi görerek bu bağımlılıktan kurtulmuştu.

300 kişiyle yattım demişti

Ülkemizde 2007’de çıkan Şebnem Berrak A. imzalı ‘Çıplak Tenimin Hafızası’ adlı kitap ortalığı karıştırmıştı. Şebnem Berrak A. kocasını sekiz ayda 300 erkekle aldattığını söyleyip yaşadıklarını kitap haline getirmişti. Daha sonra Şebnem Berrak A.’nın aslında İngilizce öğretmeni Y.Ç.Y. olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine eşi boşanma davası açmış, çocuklarının velayetini istemiş ve hakkında da Milli Eğitim Bakanlığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Y.Ç.Y. “Kitaptaki her şey kurguydu” demişti. Soruşturma sırasında görevinden uzaklaştırılan Y.Ç.Y.’nin geçen mayısta da görevine iadesine karar verilmişti.