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Yaşam

9 yaşındaki Zozan: Her sabah okula gelirken bir tezek veya odun getiriyoruz

Kaçit İlkokulu'nda öğrenciler kucaklarında tezek ve odunla okula gidiyor

15 Ocak 2016 15:41

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Kaçit köyünde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Zozan Görgülü, "Sınıflarımız çok soğuk ısınmak için yakacak getiriyoruz ve öğretmenimiz sobayı yakıyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre; Van'ın Çatak ilçesine bağlı Kacit Köyü'nde öğrenciler kucaklarında tezek ve odunla okula gidiyor. Kaçit İlkokulu'nda Sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hakim Tomay, hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü köyde öğrencilerin getirdiği odun ve tezekleri kendilerine gönderilen kömürü tutuşturmak ve ek yakacak olarak kullandıklarını söyledi.

Tomay konuşmasına şu sözlerle devam etti: 

 

"Kömürümüz önceki yıllara göre çabuk tükendi"

 

"İlçe Kamakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulumuza her yıl kömür yardımı yapılıyor. Ancak bu yıl kar çok yağdı. Havalarda çok soğuk. Kömürümüz önceki yıllara göre çabuk tükendi. Biz de çocukların hasta olmaması için öğrencilerden böyle bir talapte bulunduk. Öğrenciler de her sabah okula gelirken yanlarında birer adet tezek, odun veya geven denilen çalıyı getiriyor. Biz de öğretmenler olarak sınıfları bu şekilde ısıtıyoruz. Ben buradan ayrıca hayırsever vatandaşlardan kırtasiye yardımında bulunmalarını da istiyorum. Öğrencilerimize kırtasiye ve giyim yardımı yapılırsa büyük mutulluk duyarız."

 

Sınıflarımız çok soğuk

 

Her sabah okula gelirken bir odun veya bir tezek getirdiğini anlatan 2'nci sınıf öğrencisi Zozan Görgülü de "Sınıflarımız çok soğuk ısınmak için yakacak getiriyoruz ve öğretmenimiz sobayı yakıyor" dedi.

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