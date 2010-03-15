9 yaşındaki kıza 'webcam'le seks tuzağı

T24 - Sarıyer’de bir anne, bakıcının arkadaşlarının 9 yaşındaki kızını ’webcam’le bilgisayar başında soyundurduğu ve taciz ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu.



İstanbul Sarıyer’de oturan C.K. geçtiğimiz Ocak ayında savcılığa başvurarak, ilköğretim öğrencisi kızı Z.K.’ye “seks tuzağı” kurmakla suçladığı Orhan Y.’den şikayetçi oldu. Anne C.K., suç duyurusunda, şüpheli Orhan Y.’nin, kızının bir dönem bakıcılığını yapan Aynur Y.’nin oğlu olduğunu belirtti. Anne C.K., küçük kızının elektronik posta adresini edinen Orhan Y.’nin, bu yolla minik kıza cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti. Anne, savcılığa, Orhan Y. ile kızı arasındaki konuşmaları da delil olarak sundu. Orhan Y.’nin, internet üzerinden, “webcam” ile yapılan görüntülü konuşmalarda küçük kızını soyunmaya ikna ettiğini ve ahlaksız tekliflerde bulunduğunu ileri süren anne., yaşadıkları yüzünden çocuğunun ruh sağlığının bozulduğunu bildirdi.





Birbirlerini suçludılar



Savcılık soruşturması ise şüpheli Orhan Y.’nin “yalnız” olmadığını ortaya çıkardı. Mesleği satış elemanlığı olan 27 yaşındaki Orhan Y. ile arkadaşları 19 yaşındaki matbaacı Oğuz O. ve 28 yaşındaki satış danışmanı Ali K., savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 22 Ocak’ta savcılığa çıkarılan 3 şüpheli ifadelerinde birbirlerini suçladı. Orhan Y., “Ali K., benim çocukluk arkadaşım olur. Ali, daha önce de bir tezgahtar kıza da benzer eylemde bulunmuştu. Kendisi, bu tür eylemlere saplantısı olan bir kişidir. Bu eylemi o gerçekleştirmiştir. Ben, Ali’ye msn şifremi vermiş değilim ama yanında birkaç kez msn’e girmiştim. Oradan edinmiş olabilir” dedi.



Ali K., “IP numaralarından, Z.K. ile benim evimden konuşulmuş olduğu tespit edilmiş. İnternet, annem üzerine kayıtlıdır. Söyleyecek bir şeyim yok. ’Kesinlikle yapmamışımdır’diye iddia etmiyorum. ’Yaptım’da diyemiyorum. Benim evimden bilgisayarımı kullanan Orhan yapmış olabilir” şeklinde ifade verdi. Minik kız ile konuşma yaptığını “direkt” olarak söyleyen tek şüpheli ise Okan O. oldu: “Küçük kızın msn adresini, üye olduğum internet sitelerinden almış olabilirim. Kendisi ile görüntülü konuşma yaptım. 9 yaşında olduğunu söyledi, ancak yanıtları 9 yaşında gibi değildi. 9 yaşındaki birinin internet ortamında olmasını düşünemediğimden, yaşının daha büyük olduğunu zannediyordum. Kendisini, bana gösterilen resimde ilk kez gördüm. ’Ben ne yaptım’ diye pişman oldum.”



Mahkeme, Ali K. ve Oğuz O.’yu tutuklarken, Orhan Y.’yi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Sarıyer 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan kamu davasında, 3 şüphelinin, TCK’nın, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.







