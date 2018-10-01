9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da gerçekleştirildi

Muğla Valiliği’nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası”, 28-30 Eylül tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirildi.

Katılımcı sayısını her organizasyonda artıran Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, dünyaca ünlü su sporları markası Arena’nın isim sponsorluğu ve markanın Türkiye distribütörü Sportive’in desteğiyle Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden yüzme tutkunu binden fazla sporcuyu Bodrum’da buluşturdu.

7’den 70’e herkese doğa, deniz ve yüzme sevgisi aşılamak hedefiyle yola çıkan şampiyonanın birinci gününde “Profilo Dolunay’da Açık Su Yüzme Yarışı”, çocuklar için ilk kez Arena’nın da ismini verdiği “Arena Aquakids Yüzme Etkinliği” ve “Profilo Açık Su Yüzme Dayanıklılık Yarı Maratonu” gerçekleştirildi. Organizasyon ikinci gün, 10 bin metrelik parkura sahip “Hapimag Maratonu” ve 4 kişilik takımların mücadele ettiği “4x500m Bayrak Yarışı” ile devam etti. Yarışma, bin 500 metre ve 3 bin metre olmak üzere iki farklı etapta düzenlenen “Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası”nın ardından sona erdi. Şampiyona kapsamında, gerçekleştirilen yüzme etaplarının yanı sıra farklı aktivitelerle de yüzücüler hep birlikte keyifli vakit geçirdi.

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası; Marmaris, Bodrum ve Ağustos 2018’de İstanbul etabının hayata geçmesiyle yılda 3 kez düzenleniyor.

Profilo Dolunay’da Açık Su Yüzme Yarışı’nı (500mt) kadınlarda 05.52 ile Hilal Zeyneb Saraç, erkeklerde ise 05.26’lık dereceyle Tolga Öcal birinci olarak tamamladı.

Profilo Açık Su Yüzme Dayanıklılık Yarı Maratonu’nu (5K), aynı zamanda yarışmanın onur konuğu da olan Carina Bruwer 1.19.56 ile, erkeklerde ise Oleg Astanin 1.15.06 ile birinci olarak bitirdi.

Yarışmanın 2. günü gerçekleştirilen Hapimag Maratonu 10K’nın birincileri kadınlarda 2.44.58 derece ile Carina Bruwer, erkeklerde ise 2.33.03 ile Emrah Özsevim oldu.

Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın 1,5K (kilometre) ve 3K olarak gerçekleştirilen iki farklı etabının birincileri 1,5K’da kadınlarda 0.25.47 ile Pınar Arpınar Avşar, erkeklerde ise 0.22.42 ile Halim Lafci olurken, 3K yarışının birinciliğini kadınlarda Deniz Kayadelen 47.05 ile erkeklerde ise 0.41.05’lik derecesiyle Oleg Astanin göğüsledi.