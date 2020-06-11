9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı online düzenlenecek

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın dokuzuncusu, 25-26 Haziran tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. Kurultay, Türkiye Yayıncılar Birliği’ne uzun yıllar hizmet vermiş eski başkanlardan Çetin Tüzüner’in anısına adanacak.

Kültür Servisi’nin aktardığına göre, Türkiye’den ve dünyadan uzman yayıncıları ve yayıncılık paydaşlarını internet üzerinden bir araya getirerek yayıncılık sektörünün geleceğine ışık tutmayı amaçlayan kurultayda sektörün temelinde yer alan konular, sorunlar, ihtiyaçlar ve eğilimler tartışılacak.

Kurultayın ilk gününde yayın dünyasında yeni dönemde yayıncıları ve okuyucuları nelerin beklediği, yayıncılıktaki dijital seçenekler, bu seçeneklerin okura sundukları, Türkiye’de dijital yayıncılığa talebin gelişimi ve pandemi nedeniyle telif haklarında yaşanacak olası gelişmeler mercek altına alınacak. İkinci günde ise üretilen kitabın okura ulaşmasını sağlayan tedarik zincirini yeni dönemde nelerin beklediği, nelerin değişebileceği; yayıncılık sektörünün ayakta kalması ve gelişimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan “yazılı kültürü koruma yasası”nın paydaşlar tarafından analiz edilerek sektör için yeni bir yol haritasının nasıl çizilebileceği ve okuma kültürünün geleceği konuları tartışılacak.

İlk kez online düzenlenecek olan kurultay herkesin katılımına açık olacak.