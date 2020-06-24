Bu yıl online düzenlenecek Türkiye Yayıncılık Kurultayı'nın açılış konuşmasını Amin Maalouf yapacak

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin (TYB) 25-26 Haziran'da Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapacağı 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı'nın detaylı programı açıklandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral, TYB Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ile Lübnanlı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf’un açılış konuşmalarıyla başlayacak olan kurultayın kapanış konuşmasını Murathan Mungan yapacak.

Türkiye’den ve dünyadan, farklı alanlarda uzman yayıncıları, yazarları ve yayıncılık paydaşlarını buluşturan 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı, yayın dünyasında ve kitap tedarik zincirinde yeni dönem, yayıncılıkta dijital seçenekler, telif hakları, yazılı kültürü koruma yasası ve okuma

kültürü mercek altına alınacak.

Kurultay bu yıl, Türkiye Yayıncılar Birliği’ne uzun yıllar hizmet vermiş eski başkanlardan Çetin Tüzüner’in anısına adanıyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği Hakkında

Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (International Publishers Association–IPA) Türkiye’yi temsil eden

üyesi Türkiye Yayıncılar Birliği, yayıncılık mesleğini geliştirmek, sektörel sorunları çözmek, korsanla

mücadeleye destek sağlamak, telif hakları ile yayınlama özgürlüğünü korumak, okuma kültürünün

gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’yi uluslararası boyutta bir yayıncılık merkezi haline getirmek

için çalışıyor. 1985 yılında kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ise

Kenan Kocatürk tarafından yürütülüyor.