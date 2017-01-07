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Yaşam

9 TIR kazaya karıştı; TEM Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Kaza Bahçeşehir mevkiinde gerçekleşti

07 Ocak 2017 12:05

İstanbul'da TEM Bahçeşehir'de 2 TIR kaza yaptı, 7 TIR da kazaya karıştı. TEM Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ''TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı'' şeklinde açıklama yaptı. 

İstanbul genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

Dün gece de TIR'lar devrildi

Gece TEM Çatalca kesiminde devrilen TIR'lar nedeniyle ulaşım durdu. Kayan ve devrilen 11 TIR nedeniyle TEM'de araç kuyrukları oluştu.

Kar yağışı nedeniyle TEM otoyolunda çok sayıda sürücü mahsur kaldı

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