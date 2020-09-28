9 sivil toplum kuruluşundan ortak açıklama: HDP’ye darbe gündemi değil rejimi değiştirmek içindir!

9 sivil toplum kuruluşu, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleri soruşturması kapsamında HDP'ye yapılan operasyona ilişkin 'gündem değiştirme' yorumlarına tepki göstererek, "Hukukî dayanaktan yoksun olduğu kadar toplumda hak, adalet, vicdan duygularını zedeleyen bu saldırı, gündemi değil rejimi değiştirmeye yöneliktir" ifadelerini kullandı. Açıklamada, muhalefet güçlerine çağrı yapılarak, "Topyekûn tehdit ancak topyekûn karşı koyuşla bertaraf edilir" dendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014’te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturmada aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün Ankara Adliyesi'ne getirilen HDP'lilerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

9 sivil toplum kuruluşu, operasyonun açık anayasa ihlali ve demokrasiye öldürücü bir darbe olduğunu belirterek, "Bu, iktidarın gücünü sınırlayacak tüm kurum, kural ve normları yok etme, keyfiliği egemen kılma operasyonudur. Hukukî dayanaktan yoksun olduğu kadar toplumda hak, adalet, vicdan duygularını zedeleyen bu saldırı, gündemi değil rejimi değiştirmeye yöneliktir" dedi.

Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sendikalar ve demokrasi güçlerinin kendi varlıkları ve demokrasiyi korumak için HDP'ye açıkca destek vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Muhalefet partileri iktidarın HDP üzerinden oynamaya çalıştığı bölme, dağıtma oyununa gelmemeli, darbenin kendilerine ve demokrasi cephesine yöneldiğini görmelidirler" ifadeleri yer aldı. Açıklamann devamı şu şekilde:

"Muhalefetten gelecek güçlü bir destek anayasal düzeni, demokrasiyi, özgürlükleri, ülkenin geleceğini korumak, rejim değişikliğini önlemek için son fırsat ve demokratik ittifakı örmek için de bir olanaktır.

"Demokratik rejime inananları, kendilerini demokrat ilan edenleri; hak, hukuk adalet, eşitlik, özgürlük talep edenleri, anayasal düzeni savunanları, tüm muhalefet güçlerini HDP’nin yanında yer almaya, demokrasiyi savunmaya çağırıyoruz.

"Topyekûn tehdit ancak topyekûn karşı koyuşla bertaraf edilir."

Açıklamayı yapan kurumlar şu şekilde:

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

Demokrasi İçin Birlik (DİB)

Diyalog Grubu

Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu

Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim

Hak ve Adalet Platformu

Sivil Siyaset Platformu

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (UNİVDER)

Yurttaş Girişimi