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Çevre

9 Ocak'ta yüzde 19 seviyesine düşen İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

01 Mart 2021 11:13

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 56,71 olarak ölçüldü.

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