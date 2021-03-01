9 Ocak'ta yüzde 19 seviyesine düşen İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşen İstanbul'da, yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 56,71 olarak ölçüldü.

İSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"28 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 823 bin metreküp 1 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 56,71"