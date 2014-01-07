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Yaşam

9 lira 25 kuruş için 12 yıl hapis talebi

Şişli’deki bir alışveriş merkezinde bulunan bankada kasa fazlası 9 lira 25 kuruşu kendi şahsi harcamalarında kullanınca banka tarafından ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

07 Ocak 2014 10:44

Bankacı R.A.’nın, iki ayda 9 lira 25 kuruşu zimmetine geçirdiği iddiasıyla 12 yıl hapsi istendi. Genç kadın, “Zimmete geçirilmeye değecek bir para değil. Suçsuzum” dedi.

Şişli’deki bir alışveriş merkezinde bulunan bankada gişe görevlisi olarak çalışan R.A. (34), iddiaya göre geçen yıl mart ve nisan aylarında, gün sonu gişede oluşan kasa fazlası tutarını zimmetine geçirdi. R.A., zimmetine geçirdiği 9 lira 25 kuruşu kendi şahsi harcamalarında kullandı. Bankanın kontrollerinde ortaya çıkan zimmet iddiasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

 

'Değmeyecek bir para'

 

İfadesinde, çok küçük miktarlı kasa fazlalarını, ilerleyen günlerde kasa noksanlığı oluştuğu durumlarda kullanmak üzere yanına aldığını öne süren R.A., “Bunu zimmete geçirme ve mal edinme kastıyla yapmadım. 9 lira 25 kuruşu bankanın hesabına yatırdım. Söz konusu para, zimmete geçirilmeye değecek bir para değil. Suçsuzum” dedi.

 

Bankaya geri yatırdı

 

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde R.A.’nın görevi nedeniyle kendisine devredilmiş olan 9 lira 25 kuruşu zimmetine geçirdiği ve zimmetine geçirdiği bu parayı kovuşturma başlamadan önce banka hesabına yatırmak suretiyle bankanın zararının karşılandığı öne sürüldü. Savcılık, Bankalar Kanunu Zimmet Maddesi'ne dayanarak önce 12 yıla kadar hapsini istediği R.A.’nın, 9 lira 25 kuruşu banka hesabına yatırdığı için cezasının yarı oranda indirilerek 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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