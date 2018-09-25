9. Leyla Gencer Şan Yarışması final serisi başladı

Opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası müzik çevrelerinde çok konuşulan Leyla Gencer Şan Yarışması’nın dokuzuncusu başladı. Seyirciye kapalı olarak yapılan çeyrek finalin ardından yarın yarı final konseri, Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Final galasıysa 28 Eylül Cuma günü Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenenen yarışmanın, final serisinde Uzakdoğu'dan Amerika'ya 15 ülkeden, aralarında Türkiye’den de 14 sanatçının bulunduğu toplam 44 şancı yarışıyor.

Üç etaplık final serisinde, 26 Eylül Çarşamba günü 11.00-17.00 saatleri arasında Süreyya Operası'nda yapılacak yarı finalde, finalde yarışacak sekiz şancı belirlenecek. 28 Eylül Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda şef Pietro Mianiti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek final galasında ise jüri, üç büyük ödülün sahibini belirlerken, dinleyiciler de oylarıyla Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibini seçecek.

Ödüller

9. Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi 12.500 Euro, ikincisi 7.500 Euro ve üçüncüsü 3.500 Euro ile ödüllendirilecek. Finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek Leyla Gencer Halk Ödülü’nün sahibi, İstanbul Müzik Festivali’nin bir konserinde yer almaya hak kazanacak.

La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü’nün sahibi olacak şancı, La Scala Tiyatrosu Akademisi’nden üç aylık eğitim bursu almaya hak kazanırken, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü’nü alacak yarışmacı, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser verecek.

Ayrıca bu yıl ilk kez verilecek Deutsche Oper Berlin Özel Ödülü’nü kazanan yarışmacı, bu kurumun bir temsilinde rol alma şansını yakalayacak. İngiliz Kraliyet Operası tarafından verilecek Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü'nün sahibi ise, kurumda katılacağı dört özel eğitim seansının yanı sıra seçmelere katılma hakkı elde edecek.

Başkanlığını ünlü bariton Renato Bruson'un yapacağı yarışmanın jürisinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Direktörü, Sürekli Şefi ve Viyana Devlet Operası’nın düzenli konuk şeflerinden Sascha Goetzel, İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker, Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü David Gowland, La Scala Tiyatrosu Cast Direktörü Toni Gradsack, İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Rejisör Prof. Yekta Kara, Deutsche Oper Berlin Opera Direktörü Christoph Seuferle ve Valle d’Itria Festivali Sanat Direktörü Alberto Triola yer alıyor.

Biletler satışta

İKSV, Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından düzenlenen Leyla Gencer Şan Yarışması’na Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası ve İtalyan Kültür Merkezi de katkıda bulunuyor.

Leyla Gencer Şan Yarışması’nın yarı final ve final biletleri satışta.