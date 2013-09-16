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9 Grammy'li John Legend evlendi

John Legend, 20. İstanbul Caz Festivali kapsamında 29 Temmuz'da İstanbul'da konser vermişti

16 Eylül 2013 10:26

Dokuz Grammy sahibi John Legend'ın, manken sevgilisi Chrissy Teige ile dün İtalya'da evlendiği bildirildi.

İki yıl önce nişanlanan 34 yaşındaki Legend ve 27 yaşındaki Teige'nin, ülkenin kuzeyindeki Como Gölü'nde sade bir törenle dünyaevine girdiği belirtildi.
      
Soul ve R&B'de kendi neslinin en iyi söz yazarı ve şarkıcılarından, kazandığı dokuz Grammy'nin yanı sıra sahne performanslarıyla göz dolduran John Legend, 20. İstanbul Caz Festivali kapsamında 29 Temmuz'da İstanbul'da konser vermişti. Geçen hafta "Love In the Future" adlı dördüncü solo albümünü yayımlayan Legend, "Ordinary People", "Save Room", "Everybody Knows", "Used To Love U" gibi birçok hit şarkıya hayat vermiş ve 2009 yılında Time dergisinin "Dünyaya Yön Veren 100 Kişi" listesinde yer almıştı.
      
ABD'de gelecek ay turne düzenleyecek olan Teige ise aynı ülkede yayımlanan "Model Employee" adlı yarışma programında yer almasının yanı sıra yeme içme alışkanlıkları hakkında bir blog yazıyor.

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