9. Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü Bağlılık Hasan kazandı

9. Boğaziçi Film Festivali'nde, yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini aldı. Bağlılık Hasan, Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlenmişti.

Açılışını Bosnalı yönetmen Danis Tanoviç'in Not So Friendly Neighbourhood Affair filmiyle yapan ve 23-30 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşan festivalin ödül töreninde, "Ulusal Kısa Kurmaca", "Ulusal Kısa Belgesel", "Uluslararası Kısa Kurmaca" ve "Uluslararası Kısa Belgesel" film yarışmalarının kazananları açıklandı.

Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, törenin açılışında yaptığı konuşmada, festivale katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, yorucu ama başarılı bir festival gerçekleştirdikleri değerlendirmesini yaptı.

Bir festival düzenlemenin oldukça zor olduğuna değinen Kılıç, "Dışarıdan kolay ve eğlenceli gözükebiliyor. Ama işin içine girdiğinizde çok fazla emek, çok fazla uğraş, stres var. Umarım 10. yılımızda sizin karşınıza mutlu olarak çıkarız ve özel bir festival hazırlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sinemayla dolu çok güzel bir hafta geçirdik. Salonların doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı ve birçok gösterimimiz kapalı gişe oynadı. Bu bize sevindirici bir gelişme" diye konuştu.

Törende ayrıca onur ödülünü Meksikalı yönetmen Carlos Reygadas'a takdim eden Şanlıer, Reygadas'ı "Zaman, ahlak, insan ve insanlığın medeniyetle olan sınavındaki yenilgileriyle seyircisine cesurca bir deneyim yaşatan Meksika sinemasının ve çağdaş sinemanın en önemli temsilcisi" ifadeleriyle tanımladı.

Reygadas, ödülü aldıktan sonra "Teşekkür etmekten başka bir şey söylemeyeceğim, herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendimi Türkiye'de neredeyse ikinci evimde gibi hissediyorum" düşüncesini dile getirdi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Yılın En İyi Filmi", Türkiye'nin 94. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Bağlılık Hasan adlı yapım seçildi.

Yönetmenler Çiğdem Vitrinel, Erdem Tepegöz, oyuncu Vildan Atasever ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış'tan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma jürisi başkanı yönetmen Reis Çelik, gerekçe olarak, "Seçimi yapmak zordu. Bir yönetmen ya da bir film, kendi inancını bile karşısına koyup sorgulayacak kadar kuvvetli bakabilmeli ve insanın derinliğine ve dünyanın yarattığı bütün kültüre bir katkı koymalı. Bütün filmlerde bu var ama dahasını aradık ve bunu 'Bağlılık Hasan' filminde bulduk" açıklamasını yaptı.