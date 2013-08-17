9. BDP heyeti İmralı'dan döndü



BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeyi tamamlayarak İmralı Adası'ndan ayrıldı. Heyet, görüşme ve Öcalan'ın mesajı hakkında yazılı bir açıklama yapacak.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Grup Başkanvekili Pervin Buldan'dan oluşan BDP heyeti, İmralı Adasında Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeyi tamamlayarak adadan ayrıldı. BDP heyetinin Öcalan ile yaptıkları görüşme ve Öcalan'ın mesajını, yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracakları belirtildi.

Abdullah Öcalan ile görüşmek için sabah saat 11.00 sıralarında İmralı adasına giden BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, görüşmelerini tamamlayarak saat 17.00 sıralarında adadan ayrıldılar. İmralı'da gerçekleşen BDP-Öcalan görüşmesi ile ilgili BDP heyetinin yazalı açıklama yapacağı belirtilirken, açıklamada Öcalan'ın mesajının da yer alacağı öğrenildi.

Çözüm sürecinin 2'nci aşaması nedeniyle Hükümetin yasal ve anayasal çalışmalar yapması için daha önce 1 Eylül tarihini süre veren Öcalan'ın bugün BDP'liler ile yaptığı görüşme önem veriliyor.

İmralı'dan fotoğraf yok

İmralı'da BDP heyeti ile Abdullah Öcalan görüşmesinde, Öcalan'ın bir fotoğrafının çekilip yayımlanması bekleniyordu. Ancak, bunun gerçekleşmediği belirtiliyor. BDP Genel Başkanı Demirtaş, bayramdan önce yaptığı açıklamada, İmralı Adası'nda bayramdan önce ya da sonra Öcalan ile BDP heyeti arasında yapılacak olan görüşmeden sonra bir fotoğraf ile adadan ayrılmak istediklerini belirterek, "Biz arzu ediyoruz, sayın Öcalan da eğer fotoğraf çekilmesine izin verirse ve arzu ederse bu yasalara aykırı değil. Bütün cezaevlerinde bütün tutuklu ve hükümlüler fotoğraflar çekebiliyor. Görüşçüleri ve yakınları ile fotoğraf çekebiliyorlar. O fotoğraflar dışarı çıkabiliyor. Bayramda veya bayramdan sonra yapacağımız görüşmede biz bu talebi dile getireceğiz. Bakanlığın iznine tabi bir olay değil aslında. Ama, İmralı'daki imkanlar el veriyorsa bir fotoğraf ile dışarı çıkmak istiyoruz" demişti.