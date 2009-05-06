9 aylık ikizler beşiklerinde ölü bulundu

Adana’da 9 aylık ikizler Çağrı ve Yağmur Öğüten, beşiklerinde ölü bulundu. Minik ikizlerin nefes darlığı ya da ishale bağlı hastalıktan ölmüş olabileceği belirtildi.



Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde oturan 2 çocuk sahibi 27 yaşındaki Murat ve 25 yaşındaki Yasemin Öğüten'in 9 ay önce 7 aylık ikiz bebekleri dünyaya geldi. İkizlerden erkek olana Çağrı, kız olana Yağmur adı verildi. bebekleriyle mutlu olan Öğüten çifti. dün sabah hayatlarına renk katan ikizlerin ölümüyle yıkıldı.



Anne Yasemin, önceki gece ikizlerinin karnını doyurduktan sonra yatırdı. Sabah uyanan anne, bebeklerinin uzun süre ses vermemesi üzerine yanlarına gittiğinde hareketsiz yattıklarını görünce sinir krizi geçirdi. Kadının feryatları üzerine eve gelen komşuları, Çağrı ve Yağmur bebeklerin öldüğünü anlayınca polise haber verdi. Eve gelen belediye doktoru da ikizlerin öldüklerini belirleyip savcılığa haber verilmesini istedi.



7 aylık doğdular



İkizlerin ölümü aile yakınlarını da yasa boğdu. 7 aylık olarak dünyaya gelen Çağrı ve Yağmur'un ciğerlerindeki sorun nedeniyle 40 gün hastanede kuvözde kaldıklarını belirten aile yakınları ve komşuları, ``Bebekler erken doğdukları için sık sık rahatsızlanıyordu. Anneleri Yasemin, ikizlerinin üzerine çok titriyordu. Hatta en son ishal olduklarında hastaneye götürmüştü'' dedi.



Cumhuriyet Savcısınca evde yapılan incelemenin ardından ikizlerin cesetleri ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Vücutlarında herhangi bir ize rastlanmayan ikizlerin uzun süreli ishal olduğu ve ölümlerin nefes darlığı ile ishale bağlı olabileceği belirtildi. Kasaplık yapan ancak uzun süredir işsiz olduğu belirtilen baba Murat ile ev hanımı anne Yasemin Öğüten, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

