İngiliz ailenin 9 aylık bebeği korkup heyecanlanırsa kalbi durabilir

İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 9 aylık Jayson Hart, 2 binde 1 görülen Long Qt sendromuyla doğdu. Oğluyla aynı hastalığı taşıyan bebeğin annesi Kelly Hart oğlunun durumunu anlatırken, "Jayson'ı doğum günü partilerine götürmüyoruz çünkü orada balon patlayabilir, evimizde zil, telefon yok, ona masalları sessizce yumuşak bir tonda okuyoruz. Alkışlamalarımız bile son derece yavaş çünkü onu hiçbir şekilde korkutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, küçük çocuğun diğer çocuklar gibi uçan, konuşan, hareket eden oyuncakları da yok çünkü ani sesler ve onu korkutacak şeyler kalbinin durmasına neden olabilir.

Long Qt sendromu nedir

Sendrom, aritmi denilen ani kalp ritm bozukluklarına yol açarak kalbin durmasına neden olabilir. Herhangi bir heyecan korku durumunda adrenalin hormonu yükselerek vücudun şoka girmesine yol açıyor. Sendromu olan herkes aritmi yaşamıyor ancak böyle bir risk hepsi için mevcut.