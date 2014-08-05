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Sağlık

İngiliz ailenin 9 aylık bebeği korkup heyecanlanırsa kalbi durabilir

2 binde 1 görülen bir sendrom ile doğan 9 aylık bebek herhangi bir şekilde endişelenir, korkar ya da panik yaparsa kalbi durabilir ve zamanında müdahale edilmezse hayatını kaybedebilir

05 Ağustos 2014 17:38

İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 9 aylık Jayson Hart, 2 binde 1 görülen Long Qt sendromuyla doğdu.  Oğluyla aynı hastalığı taşıyan bebeğin annesi Kelly Hart oğlunun durumunu anlatırken, "Jayson'ı doğum günü partilerine götürmüyoruz çünkü orada balon patlayabilir, evimizde zil, telefon yok, ona masalları sessizce yumuşak bir tonda okuyoruz. Alkışlamalarımız bile son derece yavaş çünkü onu hiçbir şekilde korkutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, küçük çocuğun diğer çocuklar gibi uçan, konuşan, hareket eden oyuncakları da yok çünkü ani sesler ve onu korkutacak şeyler kalbinin durmasına neden olabilir. 

 

Long Qt sendromu nedir

 

Sendrom, aritmi denilen ani kalp ritm bozukluklarına yol açarak kalbin durmasına neden olabilir. Herhangi bir heyecan korku durumunda adrenalin hormonu yükselerek vücudun şoka girmesine yol açıyor. Sendromu olan herkes aritmi yaşamıyor ancak böyle bir risk hepsi için mevcut.

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