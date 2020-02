8'inci sınıf öğrencisinden mobil 'Atatürk' ansiklopedisi

İSTANBUL, (DHA) - Genç yaşına rağmen site ara yüzlerinden, not alma uygulamalarına kadar birçok mobil uygulama geliştiren sekizinci sınıf öğrencisi Can Akkoyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayladığı bilgilerden oluşan Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının, sözlerinin, kitaplarının ve sevdiği şarkıların bulunduğu adeta bir mobil ansiklopediyi kullanıma sundu.

Android Studio (Kotlin) aracını kullanarak programlama yapan Akkoyun, yazılım geliştirmeye 5\'inci sınıfta başladığını ve şu an yeni yazılım dilleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uygulamasına Atatürk-Viki adını veren Akkoyun projeyle ilgili duygularını ifade ederken, \"5\'inci sınıfta yazılım geliştirmeye başladım. Ağabeyim aracılığı ile yazılım dünyasına giriş yapmaya karar verdim. İlk olarak kodlama için gerekli olan algoritma mantığını kavramak gerektiğini öğrendim. Çalışmalarıma internetten araştırma yaparak başladım. Sonucunda java dili ile tanıştım. Daha sonra java dilinin gerçekleştireceğim projeler için yeterli olmadığına karar verdim ve Android Studio üzerinden mobil uygulama geliştirmeye başladım. Birçok uygulama üzerinde çalıştım ve Atatürk ile ilgili bir uygulama geliştirmenin beni çok heyecanlandırdığını fark ettim. Tüm uygulamalarıma baktığınızda göreceksiniz ki hepsi farklı tür kullanıcılara hitap ediyor ama Atatürk-Viki Dünyadaki tüm kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir uygulama, sanki her tür kullanıcıyı birbirine bağlayan sıkı bir ip gibi, ayrıca Atatürk gibi büyük bir değere her alandan erişilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atatürk-Viki projemi tamamladım. Şu anda yeni yazılım dilleri üzerinde çalışmalarımı sürdürüyorum\" dedi.