T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

8'inci Patates Kültür Sanat Festivali sona erdi

BEYARMUDU, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda 'Kültür ve Sanatın Başkenti Beyarmudu’nda Buluşalım' söylemi ile gerçekleşen 8'inci Patates Kültür Sanat Festivali birbirinden farklı kültürleri buluşturdu

12 Ağustos 2018 22:17

BEYARMUDU, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda \'Kültür ve Sanatın Başkenti Beyarmudu’nda Buluşalım\' söylemi ile gerçekleşen 8\'inci Patates Kültür Sanat Festivali birbirinden farklı kültürleri buluşturdu.

Festival Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Arjantin ve KKTC’den ekiplerin katıldığı Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin galası ile başladı. 

PATATESİN HİKAYESİ ANLATILDI

Festivalin açılışından sonuna kadar tüm etkinliklerde yer alan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bu yılki festivalde bazı yenilikler yaptıklarını, bu çerçevede patatesin topraktan sofraya yolculuğunun anlatıldığını ve \'Panayır Sokağı\' konseptiyle Kıbrıs’taki eski panayır kültürünün de yeni nesillere anlatılmaya çalışıldığını söyledi.

KONSERLER VE TURNUVALAR İLGİ ÇEKTİ 

Kıbrıs kültürünü yaşatmak adına 8’incisi düzenlenen ve Kıbrıslı grupların konserlerinin yer aldığı Patates Kültür Sanat Festivali halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival kapsamında konserler ve danslar dışındaminikler futbol, tavla, satranç, olta ile balık avlama, dart ve sporting turnuvaları da düzenlendi.

(FOTOĞRAF) 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BEYARMUDU DHAKUZEY Kıbrıs TurkcellinSanatın Başkenti Beyarmudunda BuluşalımPatates Kültür Sanat FestivaliFestival Uluslararası Festivaller BirliğiSlovakya Kazakistan Polonya Türkiye ArjantinKKTCdenUluslararası Halk Dansları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24