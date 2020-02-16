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Yaşam

89 yaşında hayatını kaybeden Hayrünissa Güngör Sayın'ın vârisleri aranıyor

Hayatının son yıllarında İsviçre'de yaşayan Hayrünissa Güngör Sayın'ın vârisleri için gazeteye ilan verildi

16 Şubat 2020 09:50

Hayatının son 16 yılını İsviçre'nin Basel şehrinde geçiren Hayrünissa Güngör Sayın 2019 yılında vefat etti. Vefatının ardından Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım'ın servetinin varislerini aramaya başladı.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, İsviçre’nin Basel şehrinde yaşayan ve geçen yıl Eylül ayında vefat eden Hayrünissa Güngör Sayın’ın varisleri İsviçre Hükümeti tarafından gazete ilanıyla aranmaya başlandı.

Bursa’nın Tirilye beldesi nüfusuna kayıtlı olan Hayrünissa Güngör Sayın 89 yaşında hayata veda etti.

Vefatının ardından mirasının intikal edeceği kişileri bulmaya çalışan Basel Şehri Miras Dairesi, Hayrünissa Hanım’ın öncelikle tüm varislerine, yoksa ebeveynleri olan Hüseyin Avni Sayın ve Nadire Sayın’ın varislerine, onlar da bulunamazsa büyük annesi ve büyük babasının soyundan gelenlere çağrı yaptı.

Varislerin 4 Şubat 2021 tarihine kadar soy kütüğünü kanıtlayan bir belge eşliğinde Basel Şehri Miras Dairesi’ne başvurması gerekiyor. Konuya ilişkin yazışmalar Almanca veya İngilizce olarak kabul edilecek.

İşte vâris için verilen ilan: 

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