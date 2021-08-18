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Yaşam

88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Kuşadası'nda yakalandı

18 Ağustos 2021 21:19

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 18 dosyadan aranan Y.G. isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

kesinleşmiş hapis cezası
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