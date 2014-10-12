89 yıllık gazete Apoyevmatini, Beyoğlu'ndaki ofisini kapatmak zorunda kaldı

Beyoğlu'nda yaklaşık bir asır Rumca yayın yapan ‘Apoyevmatini’ gazetesi, kirasını ödeyemediği İstiklal Caddesi’ndeki iş yerinin kapısına kilit vurdu. Apoyevmatini gazetesi, bundan sonra sahibinin evinden yönetilecek.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, 1960’lı yıllarda tirajını 35 bine çıkaran gazete, 1925 yılından beri aynı iş yerinde yayın yapıyordu. Apoyevmatini, 1925 yılında günlük gazete olarak kurulmuştu.

Gazetenin kuruluş iznini alan isim Andonis Vasiliadis ancak gazeteyi hayata geçiren kardeşi Konstandinos Vasiliadis oldu. Her ikisi de Galatasaray Lisesi mezunu ve eczacılık yapan Vasiliadis kardeşler, aynı semtte iki eczacı olamayacağını düzenleyen bir kanun sebebiyle mesleklerini icra edemeyince gazeteciliğe yönelmiş.



Gazetenin kurucusu Konstandinos Vasiliadis, matbaacılık bilgisi olan bir ortakla gazeteciliğe başlamış. 1960’lı yıllarda tirajı 30 binlerin üzerine çıkan gazetenin tirajı, baskılar sebebiyle Rum nüfusu azalınca düştü.

Cumartesi ve Pazar hariç günlük yayınlanan gazete, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Suriye Pasajı’nda bulunan iş yerinde yaklaşık bir asırdır yayın hayatını sürdürüyordu. Kirasını ödeyemeyen gazete patronu, iş yerine kilit vurdu. Gazete çalışanları, eşyalarını taşıdı. Daktilolar, kitaplar ve gazete nüshaları tek tek kamyona yerleştirildi. İstiklal Caddesi’nde 90 yıldır aynı yerde faaliyet gösteren tek iş yeri olma özelliği taşıyan gazete bundan sonra gazetenin hem sahibi hem de sorumlu müdürü Mihail Vasiliadis’in evinde hazırlanacak.

Tiraj 35 binden 600'e düştü

Kurulduğundan beri aynı yerde faaliyet gösterdiklerini belirten Mihail Vasiliadis, “Gazeteyi kuranlar babamın kuzenleri. Binayı inşa edenler, onların amcası. Eskiden yalnız bu yazıhane değil, burada gördüğünüz odalar da gazeteye aitti. Bodrum kattaki dükkanlarda da baskı makineleri vardı. Eskiden gazetede 35 kişi çalışırdı. Şimdi 2 kişi gazeteyi çıkarıyoruz. O zamanlar gazetenin tirajı 35 bindi, şimdi yaklaşık 600 civarında” dedi.