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Kültür-Sanat

86 yaşındaki Sophia Loren, 11 yıl sonra tekrar başrolde

23 Eylül 2020 14:34

T24 Dış Haberler

Sophia Loren, 11 yıllık aradan sonra sinemaya dönüyor. 

86 yaşına giren yıldız, oğlu Edoardo Ponti'nin yönettiği Netflix filimi 'The Life Ahead'de başrolü oynayacak.

Loren, filmde Nazi Almanyası'nın gerçekleştirdiği soykırımdan kurtulan, eskiden beraber çalıştığı seks işçilerinin çocuklarının yetiştirilmesine yardımcı olan bir Yahudiyi canlandıracak. 

Galası ekim ayında Roma'da yapılacak olan film, bir ay sonra Netflix'te sinema severler ile buluşacak. Deadline'ın aktardığına göre Netflix filmin birçok ödüle aday gösterilmesini bekliyor. Loren ilk Oscar Ödülü'nün 1961 yılında kazanmıştı.

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