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Yaşam
BBC Türkçe

86 yaşındaki ninenin kızak keyfi viral oldu

Bütün Avrupa gibi Sibirya soğuklarıyla sarsılan İrlanda'da 86 yaşındaki bir ninenin torunuyla beraber kızakla kaydığı fotoğraf viral oldu. Eileen'in dokuz torunu bir de torun çocuğu var. "Evde duramıyorum işte" diyen genç ruhlu kadın birçok kişiye ilham v

29 Nisan 2018 20:30

Sibirya soğuklarının hayatı durdurduğu İrlanda'nın Cork şehrinde, 86 yaşındaki bir ninenin torunuyla beraber kızakla kaydığı ve büyük keyif aldığı görünen fotoğraf, sosyal medyada viral oldu.

Birleşik Krallık'ın "doğudan gelen canavar" ismini verdiği kar fırtınası ve soğuklar, birçok insanın başını ağrıttı ağrıtmasına ama Eileen Maguire, anın tadını çıkaranlardan biri oldu.

Eileen'in torunuyla beraber karla kaplı Sweeney Tepesi'nden kızakla aşağı kaydığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Eileen'e cesaret veren kişi de torunuydu:

"Torunum Jack için olmasa buna kalkışmazdım ama arkamda oturduğu için güvende olduğumdan emindim" diyen sempatik nine, bu maceranın yarattığı duyguyu şöyle anlattı:

"Gençlerin kızakla muhteşem vakit geçirdiklerini gördüm ve şansımı denemek istedim. Hiç düşünmeden de kararımı verdim. İlk başta korktum ama biz ilerledikçe her şey çok daha kolay oldu."

Aslında nine Eileen Maguire'ı hafife almak büyük hata olur.

Eileen haftada birkaç kez tenis oynuyor ve yüzmeye gidiyor.

"Evde duramıyorum işte" diye genç ruhlu kadının dokuz torunu ve bir torun çocuğu var.

Hepsi de kızakla kaydığı sırada Eileen'i izlemiş.

Sosyal medyada fotoğrafı viral olunca bu Eileen'in çok hoşuna gitmiş. "Gelen tepkilere çok şaşırdım" diyen kadın, bu ana bu kadar kişinin tanık olacağını tahmin bile etmiyormuş.

Eileen'in ailesi, büyükannelerinin o kızağa bineceğinden şüphe etmemiş bile.

Torunu Jack, "En başından beri bunu yapacağını biliyordum. Bir sürü insan bizi izliyordu ve bu muhteşemdi" diyor.

Gelini Deborah ise, Eileen'ın yaz kış demeden, dudağındaki rujunu da ihmal etmeden yüzdüğünü anlatıyor:

"İnsanlar yaşlıların dayanıksız olduğunu düşünmeye meyilli ama bu, öyle olmadıklarına kanıt. Bize verecekleri çok daha fazlası var.

"Eileen hem ailesi ve arkadaşları, hem de çevresindeki herkes için bir ilham kaynağı."

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