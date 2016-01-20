850 Amerikalı akademisyenden Cumhurbaşkanı Erdogan'a ifade özgürlüğü mektubu

Güneydoğu’da askeri operasyonların sona ermesi için bildiri yayınlayan akademisyenlerin tutuklanması ve soruşturma geçirmesine ABD’den bir tepki daha geldi. Washington merkezli Amerikan Siyaset Bilimi Derneği (APSA), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak akademisyenlere yönelik soruşturmaların durdurulmasını istedi.

Üyelerden gelen uyarılar üzerine Türkiye’de yaşanan olayları gündeme aldıklarını belirten APSA yetkilileri, APSA Profesyonel Etikler, Haklar ve Özgürlükler Komitesi’nin tavsiyesi ve desteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup yazdıklarını açıkladı.

Erdoğan’a hitaben yazılan mektupta, “Amerikan Siyaset Bilimi Derneği adına Türk hükümetinin güneydoğu politikalarına değinen bildiriye imza atan akademisyenlere karşı, soruşturma ve gözaltı dahil cezalandırıcı önlemler alınmasına dair duyduğumuz derin endişeyi ifade etmek için yazıyoruz. Türkiye’de bilim insanlarının güvenliği ve iyiliğinden emin olmak ve akademik özgürlüğün Türkiye yüksek öğretiminin tamamlayıcı parçası olarak kaldığından emin olmak için sizi, bildiriye imza atan akademisyenlere karşı alınan önlemlere son vermeye çağırıyoruz” dendi.

Mektubun devamında, “Türk hükümeti yetkilileri ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), bildiriye imza atan 1000 akademisyeni kınadığını haberlerden öğrendik. Türk yetkililerin bildiriyi teröre destekle ilişkilendirdiğini ve 27 akademisyenin Cuma sabahı polis tarafından gözaltına alındığını da öğrendik. Haberler ayrıca bildiriye imza atan akademisyenlerin, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan Türk milletini, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk kurumlarını aşağılama, ‘nefret ve düşmanlığa sevk etme’ ve ‘terörist propaganda’ hükümleriyle bağlantılı olarak soruşturma geçirmeye devam ettiğini bildiriyor. Ayrıca, YÖK’ün 12 Ocak’ta yaptığı açıklamanın ardından bazı üniversitelerin söz konusu akademisyenlere karşı soruşturma başlattığını ve bazı bilim insanlarının cezalandırıcı eylemlere maruz kaldığını biliyoruz"

Misilleme

"İlave (veya karşıt) bilgi olmaksızın, bu önlemler bilim insanı olarak profesyonel yeterliliği olan akademisyenlerin koruma altında olan ifade hakkının cezalandırılması gibi görünüyor. Bildiride geçen yorumlara karşı işten çıkarmalar, gözaltları ve soruşturmalar, akademisyenlerin Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu da dahil olmak üzere uluslararası standartlarda yeri olan, şiddet içermeyen uygulamalarda akademik özgürlük ve ifade özgürlüğüne karşı misilleme yapıldığı fikrini veriyor.

Türkiye’nin de onayladığı, Uluslararası Medeni ve Politik Haklar Tüzüğü ve Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Kurultayı, hükümetin, vatandaşların ifade özgülüğü hakkını korumasını gerektiriyor, tıpkı Türkiye’nin kendi Anayasası gibi.

Saygıyla Türkiye hükümetini, bildiriye imza atan akademisyenleri cezalandırmak adına alına önlemlere son vererek ifade özgürlüğü ve akademik özgürlüğü koruma adına üzerine düşen görevi yerine getirmeye çağırıyoruz. Ayrıca hükümetin, akademisyenlerin daha önce maruz kaldıkları halktan gelen tehditlere karşı korunduklarından emin olmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

APSA ayrıca “Türkiye’de saldırıya uğrayan akademisyenlere destek için açık mektup” başlığıyla bir mektup yayınladı. 850 ABD’li akademisyen tarafından imzalanan mektupta, “ABD üniversiteleri üyeleri olarak biz akademisyenler Türkiye’de akademisyenlerin maruz kaldığı saldırılara şiddetle karşı çıkıyoruz” dendi. ABD’li akademisyenler Türk hükümetine soruşturmalara son verme çağrısında bulundu.