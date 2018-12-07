85 yaşındaki Hatice ninenin türküsü ayakta alkışlandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, çiftçi Hatice Boy (85), Aşık Sefai’ye veda gecesinde sahneye çıkarak türkü söyledi. Salondaki davetliler Boy’u ayakta alkışladı.

UNESCO tarafından yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görülen ve Kısaslı Aşık Sefai olarak bilinen Mehmet Acet, 18 yıl görev yaptığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu’na düzenlenen geceyle veda etti. Şair Nabi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen veda gecesinde türkü söyleyen Aşık Sefai, \'Hoyratları sadece erkekler mi okur?\' diyerek, sahneye doğup büyüdüğü köyde yaşayan ve tarlada çalışarak geçimini sağlayan Hatice Boy’u davet etti. Görevliler tarafından güçlükle sahnenin merdiveninde çıkan Boy, Aşık Sefai’nin yanında oturarak ‘Kışlalar doldu bugün’ türküsünü seslendirdi. Yöresel kıyafetiyle sahneye çıkan ve titreyen elleriyle mikrofonu tutarak, türküyü hoyrat tarzında seslendiren Boy, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Kısas Mahallesi\'nde dünyaya gelen ve 40 yılı aşkın süredir aşıklık geleneğini sürdüren Aşık Sefai mahlasını kullanan Mehmet Acet, aşıklık ve zakirlik alanındaki çalışmalarında yaklaşık 30 civarında semah, deyiş ve nefes ezgisini derleyerek halk müziği repertuarına kazandırdı. Mehmet Acet 2016 yılında aşık-zakir geleneği ile UNESCO tarafından yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görüldü.

Gece sonunda Aşık Sefai’ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.



FOTOĞRAFLI