85 tesisatçı taşıyordu, tuvaleti bozulan uçak geri dönmek zorunda kaldı

Norveç'in başkenti Oslo'dan Almanya'nın Münih şehrine, Rorkjop firmasında çalışan 85 tesisatçıyı taşıyan Norveç Havayolları'na ait uçak, tuvalet arızası nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Tesisatçıların, dışarıdan müdahale gerektirdiği için tuvaletteki sounu çözemediği kaydedildi.

Rorkjop CEO'su Frank Olsen, tuvaletteki sorunun ancak uçağın dışından yapılabilecek olan bir müdahale ile giderilebileceğini, bu yüzden her ne kadar uçakta bu işten anlayan çok sayıda yolcu bulunsa da kimsenin yardımcı olamadığını söyledi. Olsen, "Tuvaleti tamir etmeyi çok isterdik. Ama ancak dışarıdan çözülebilecek bir sorundu. Biz de 10.000 metre irtifada bir personelimizi tehlikeye atmak istemedik" dedi.

Olsen, uçak rotasını değiştirip geri dönerken kabinde güzel bir atmosfer olduğunu, herkesin ortaya çıkan komik duruma güldüğünü de söyledi. Uçak Oslo'nun Gardermoen Havalimanı'na indikten sonra bakım ekipleri tuvaleti tamir etmeyi başardı.