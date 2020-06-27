85 gündür Koronavirüs tedavisi gören tiyatrocu Cordero hâlâ hareket edemiyor ve gözleriyle iletişim kuruyor

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85 gündür Koronavirüs'le mücadele eden ve bu süreçte bacağı ampute edilen ABD'li tiyatrocu Nick Cordero'nun artık sadece gözleri ve çenesiyle iletişim kurabildiği bildirildi.

Amanda Kloots, eşi Cordero'nun akciğerlerinde yeni bir enfeksiyon tespit edildiğini ifade etti.

Kloots, "Grip olduğunuzda vücudunuzun tamamıyla iyileşmesinin nasıl bütün bir hafta aldığını düşünün. Şimdi tüm bu yaşananlardan sonra Nick'in vücudunun iyileşmesinin ne kadar uzun süreceğini hayal edin" yazdı.

Instagram üzerinden açıklamalarda bulunan Kloots, "Nick, gözleriyle iletişim kuruyor, evet demek istediğinde yukarı, hayır demek istediğinde aşağı bakıyor. Tetikte olduğunda çenesini oynatabiliyor" derken eşine fizik tedavi ile yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

Cordero'nun hâlâ vücudunu hareket ettiremediğini ve bazı kan enfeksiyonları geçirdiğini ifade eden Kloots, eşinin durumunun geçen günlere kıyasla daha stabil olduğunu bildirdi.