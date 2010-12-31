-84'LÜK NİNE 93'LÜK DEDE İLE EVLENDİ AYDIN (A.A) - 31.12.2010 - Konya'nın Akşehir ilçesinde ailesi tarafından kayıp ilanı verilerek aranan 84 yaşındaki Ayşe Yuvalı'nın, gençlik yıllarından tanıdığı 93 yaşındaki Mustafa Çimendere ile olan aşkları mutlu sonla bitti. Yaklaşık iki ay önce Konya'daki ailesinin yanından kaçarak gençlik aşkı Mustafa Çimendere'nin yaşadığı Aydın'ın Nazilli ilçesine giden Ayşe Yuvalı, dünyaevine girdi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden aldıkları ''evlenebilirler'' raporundan sonra Nazilli Evlendirme Dairesi'ne müracaatta bulunan çiftin nikahı, Nazilli Kaymakamlığı'nda düzenlenen törenle kıyıldı. Belediye Evlendirme Memuru Ferdi Dincel'in kıydığı nikahta, çiftin şahitlikleri Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız ve Yeşil Mahalle Muhtarı Ramazan Kahyaoğlu yaptı. Kaymakam Yıldız, nikah töreninden sonra Ayşe ninenin elini öperek evlenme cüzdanını verdi. Yıldız, ''Yuvayı dişi kuş yapar. Bunun için evlenme cüzdanını Ayşe Nine'ye veriyorum. Ömür boyu birbirinize iyi bakın ve mutlu olun. Sakın kavga etmeyin. Güzel geçinin, örnek bir aile olun. Gençlerimiz sizleri örnek alsınlar. Nazilli'nin Uzun Yaşam Merkezi olduğu bu nikah ile bir kez daha ispatlanmış ve tescillenmiş oldu'' dedi. Mustafa Çimendere'nin İzmir'de yaşayan oğlunun kendisine huzurevinde kalmayı teklif etmesiyle başlayan yaşlı aşıkların evlilik serüveni, Çimendere'nin gezmek amacıyla gittiği memleketinde eski çocukluk arkadaşı Ayşe Yuvalı ile karşılaşmasıyla hızlandı. Ayşe Yuvalı'nın eşinin öldüğünü öğrenmesiyle evlilik teklifi yapan Çimendere, çocukluk aşkı Ayşe nine ile daha sonra Nazilli'ye yerleşti.