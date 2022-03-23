840 yıllık türbenin kurşun çatı levhalarını çaldılar

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan ve 840 yıllık olduğu belirtilen Hacı Çıkrık Türbesi'nin çatısını kaplayan kurşun levhalar çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niksar'da Danişmendli Beyliği döneminde Emir Bedrettin Atabey Ebu Mansur Bin Aslandoğmuş tarafından yapılan Selçuklu eseri türbenin çatısını kaplayan kurşun levhaların çalındığını fark eden mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.

Tarihi türbenin çatısındaki kurşun levhaların bir kısmını sökerek götüren kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü belirten Mahalle Muhtarı İsmail Karataş, “Ecdadımızın bu güzel mekanlarını korumak bizim vatandaş olarak görevimiz olması gerekiyor ve yaşatmamız gerekiyor. Mahallemizdeki bir türbede tarihi bir mekanda yaşanan bu olay bizleri çok üzdü. Bölgedeki ışıklandırmalarımızın daha iyi olmasını istiyoruz. Türbeye zarar veren kişileri de esefle kınıyorum inşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız” diye konuştu. (İHA)