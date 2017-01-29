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Yaşam

83 yaşındaki kadın belden aşağısı çıplak, kolu ve parmakları kırık, boğulmuş halde bulundu

Döndü Kekeç, yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş halde bulundu

29 Ocak 2017 03:20

Ankara’nın Kızılcahamam İlçesi’nde 83 yaşındaki Döndü Kekeç, yalnız yaşadığı evinde belden aşağısı çıplak, kolu ve parmakları kırık, kanepenin altında boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Nurullah Tosun’un DHA’da yer alan haberine göre, olay, Akçay Mahallesi Tuna Sokak’ta bulunan Büyükler Apartmanı’nın birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Döndü Kekeç’ten Perşembe gününden beri haber alamayan yakınları, bugün akşam saatlerinde eve geldi. Kapıyı açan olmayınca yaşlı kadının yakınları, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Döndü Kekeç’i oturma odasında belden aşağı çıplak, kanepenin altında ölü olarak buldu. Yapılan incelemede, kolu ve parmaklarının kırık olduğu tespit edilen yaşlı kadının boğularak öldürüldüğü saptadı.

Eşi yıllar önce hayatını kaybeden, tek çocuğu olan kızını evlendirdikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Döndü Kekeç’in, balkondan giren kişi ya da kişilerce öldürüldüğü belirlendi. Evde çekmecelerin karıştırılıp eşyaların dağıtıldığı görüldü.

Döndü Kekeç’in cesedi, otopsi için Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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