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Eğitim

83 yaşında okuma- yazma öğrendi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları tamamlayan kursiyerlere belgeleri törenle verildi

10 Mayıs 2018 17:07

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları tamamlayan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.
Yozgat genelinde kursları tamamlayan 2 bin 500 kadın içerisinde, her ilçeden bir kişi olmak üzere en yaşlı 14 kursiyer, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törenle okur yazarlık belgelerini aldı. Yaşları 75 ile 83 arasında değişen kadınlara sertifikalarını veren ve çeyrek altınla ödüllendiren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, okuma yazma kurslarının devam edeceğini söyledi. Vali Yurtnaç,  “Açılan kurslarda, 2 bin 500 kişi, okuma yazma öğrendi. Bana göre okuma yazma öğrenmek hayatta alınabilecek en iyi hediyedir” dedi.
Okuma yazma kursunu tamamlayan ve en yaşlı kursiyer olan Ayşe Binici (83), okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Haftada iki gün okula geldik ve her şeyi öğrendik. Babamız bizi okula göndermedi. Biz de bu kurs açılınca, canımıza minnet bulduk, kursa katıldık. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” diye konuştu.
Askere giden eşine mektup yazamadığını söyleyen Havva Gözel (78), “Çocukluğumda öğretmenler ev ev dolaşıp okul için kayıt yapalardı. O zaman ben okula gitmek istememiştim. Ama sonradan okuma yazma bilmemenin zorluklarını yaşadım. Eşim askere gittiğinde mektupları başkasına yazdırıp, gelen mektupları okuttum. Daha sonra da Almanya’ya gitti. Yine başkasına mektup yazdırmak zorunda kaldım” dedi.

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