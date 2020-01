820 dizi oyuncusundan sadece 4'ü sigortalı!

Ali Eyüboğlu

Oyuncular Sendikası Başkanı Mehmet Ali Alabora, BİROY Başkanı Janset Paçal ile Oyuncular Sendikası ve BİROY'un Hukuk Birimi Koordinatörü Av. Sedef Erken Sanlısoy'un, "49. Altın Portakal"ın bitimine bir gün kala iki meslek örgütünün faaliyetlerine dair Rixos'da bilgilendirme toplantııs gerçekleştirdi. Alabora, "Şu an dizilerde oynayan 820 oyuncu var ve bunlardan sadece 4′ü sigortalı. Diğerleri Bağkur’lu" dedi. Paçal ise 1995 öncesi çekilen filmlerden 3 bininden telif hakkı alabilmek için 153 üyeleri adına dava açacakların şeklinde açıklamada bulundu.

Söz konusu toplantının yapıldığı salonda Eşref Kolçak, Salih Güney, Şerif Gören, Ahu Tuğba, İlyas Salman, Suna Yıldızoğlu, Suzan Kardeş gibi ünlü isimlerin yanında 60'tan fazla kişi vardı.

Alabora, “İki yıl önce televizyonlarda oyuncuların sigortasızlığı konuşulmuyordu, ama bugün birçok kanalda tartışılıyor bu…”

Alabora, sendika kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucunda temel bişr takım sorunların saptandığımı ve bunların çözümü içinde bir takım çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Bu sorunları şu başlıklar altında topladı:

-Oyuncuların sigortalı olmaması.

-Çalışma koşullarının zorluğu.

-Taban ücretlerinin belirsizliği.

-Telif hakları

Sektördeki yapımcıların oyuncuları “serbest meslek erbabı” sayıp sigortalı yapmamasının birçok sorunun ana kaynağı olduğuna dikkat çeken Alabora, sözlerini şöyle sürdürdü:



Oyuncular da 'işçi' sayılmalı

Önümüzdeki öncelikli mesele budur. Türkiye’de oyuncular “işçi” kabul edilmezken, dünyada bu nasıl oluyor diye araştırdık ve gördük ki, bizdeki gibi değil. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin hepsinde oyuncular sigortalı… Bizde de eninde sonunda olacak bu.

Bugün 820 oyuncusu var dizilerde oynayan. Bunlardan sadece 4’ü sigortalı, geri kalan 814 kişiBağkur’lu… Dünyada olduğu gibi bizde de yapımcı - oyuncu ilişkisi işçi - işveren şekline dönmeli.”

Sendika olarak 1 Eylül 2012’de yazılı başvuruyla SGK’dan bu anlamda bütün sektörde denetimyapmasını istediklerini, pek yakında 100 civarında denetçinin setlerde denetime başlayacağını anlatan Alabora’nın dikkat çektiği bir diğer konu da şu:

“Oyuncuları sigortalı yapmaya yanaşmayan yapımcılar diyor ki, ‘Oyuncular sigortalı olduğu zaman telif hakkını kaybeder. Oyuncusunu sigortalı yani bağlı çalışan yapan hiçbir yapımcısı o sanatçının film, reklam ya da başka işlerde çalışmasına izin vermez. ’

Doğru değil bu… Oyuncuları sigortalı yapmadan da onlarla yaptıkları sözleşmeyle bütün haklarını ellerinden alıyorlar, film, reklam, TV programı gibi başka işlerde çalışmalarını kendilerinin yazılı iznine bağlıyorlar.

Bu böyle devam edemez. Değişecek bu düzen.”



Kemal Sunal örnek oldu 153 oyuncu dava açıyor



Alabora, oyuncuların en büyük sorunun telif hakkı olduğunu, yıllardır oyuncuların televizyonlarda defalarca filmlerinin yayınlamasına rağmen bir türlü telif hakkı alamadıklarını ve bu durumdan şikayetçi de olduklarını ancak

sorunun bir türlü çözüme kavuşamadığını ifade etti. Kemal Sunal'ın varisleri sanatçının 1995 öncesi çektiği filmler için telif hakkı adına dava açıp, Yargıtay tarafından Sunal ailesinin haklı görülmesiyle, durumun değiştiğini vurguladı.

Şuan itibariyle kendilerine 153 üyenin başvurup vekaletname verdiğini belirten BİROY Başkanı Janset Paçal,"Kemal Sunal davasını emsal gösterip haftaya açacağız bu davayı" dedi. Oyuncular Sendikası ve BİROY Hukuk Birimi Koordinatörü avukat Sedef Erken Sanlısoy’dan bu daav için ricada bulunduğunu söyledi. Sözlerine bu davanın 1995 yılından önce çekilmiş olan 3 binden fazla filmi ilgilendirdiğinin de bilgisini verdi. Ancak 3.000 filmin listesini yayımlamasının imkansız olduğunu, davacı 153 oyuncuyuı yazdıkları taktirde anlaşılacağını söyledi.



Sinemanın ünlüleri telif hakkı peşinde



Neslihan Özay Aka, Nur Gürkan, Nergis Çorakçı, Ali Yaylı, Ali Uyandıran, Ali Tutal, Ali Çoban, Orsel Sonat, Ökkeş Avgın, Özkan Uğur, Ramazan Akboğa, Sabriye Kara, Savaş Akova, Atilla Arcan, Ece Uslu, Eray Özbal, Erden Alkan, Fatma Karanfil, Funda Ersin Yükseker, A. Fuat Onan, Yaşar Cemil Akın, Selma Sonat, Erol Demiröz, Erol Tezeren, Ertaç Özden, Erol Alpsoykan, Yalçın Güzelce, Ülkü Ülker Yurtsever, Ümit Belen, Yeşim Kopan, Yeliz Tozan Uysal, B. Yavuz Karakaş, Gülenay Kalkan, Levent Can, Levent İnanır, Levent Özdilek, Mehmet Esen, Meral Orhonsay, Mustafa Turan, Altan Erkekli, Altan Gördüm, Mahmut Cevher, Kenan Bal, Jülide Kural, Bülent Kayabaş, Talat Bulut, Kadir İnanır, Haluk Bilginer, Rutkay Aziz, Ayfer Özcan, Betül Arım, Necmettin Çobanoğlu, S. İskender Bağcılar, Aytaç Arman, Aysun Denemeç Güven, Aysan Sümercan, Songül Şener Kaya, Suavi Eren, Şerif Sezer, Serdar Sönmemiş, Ayten Uncuoğlu, Aytaç Öztuna, Meltem Savcı, Merih Akalın, Meriç Başaran, Metin Yıldırım, Mine Sun, Mustafa Şimşek, Mustafa Suphi Baltacı, Nalan Başaran, Erkan Can, Muzaffer Çetinyılmaz, İhsan Ustaoğlu, İlker Aksum, Laçin Ceylan, Mehmet Çepiç, Melih Çardak, Hasan Karcı, Işık Aral, Selma Kayabaş, Nilüfer Açıkalın, Parla Şenol, Güzin Çorağan,Güner Özkul, Can Kolukısa, Can Başar, Burak Sarımola, Burak Gülgen, Demet Genç Demirbilek, Cezmi Baskın, Cihat Tamer, Canan Akgül, Birsen Dürülü, Uğur Polat, Tuncay Akça, Tayfun Sav, Tuğrul Meteer, Zeki Alasya, Yüksel Arıcı, Ziya Kürküt, Zihni Göktay, Tayfun Çorağan, Avni Yalçın, Erdoğan Akduman, Göksel Arsoy, Güler Ökten, Ulvi Alacakaptan, Aydan Şener, Mesut Akusta, Selçuk Uluergüven, Selahattin Taşdöğen, Sema Önur, Suna Selen, Tarık Akan, Nur Sürer, Yusuf Sezgin, Bulut Aras, Radife Baltaoğlu, İzzet Günay, Erol Günaydın, Neslihan Acar, Nükhet Egeli, Osman Cavcı, Cengiz Sezici, Murat Ergür, Yusuf Çetin, Ruhsar Gültekin, Menderes Samancılar, Nurseli İdiz, Hesna Gülay Uyanık, Şebnem Kadriye Cantez, Mustafa Alabora, Haldun Dormen, Tolga Savacı, İlyas Salman, Yalçın Özden,Meltem Cumbul, Ümran İnceoğlu, Olgun Şimşek, Nurten Koba, HümeyraAkbay, Adnan Mersinli, Yaprak Özdemiroğlu, Filiz Taçbaş, Selda Alkor, Ahmet Gergin, Suna Yıldızoğlu, İsmet Üstekin, Hatice Ayla Arslancan, Ülkü Cerrahoğlu, Halil İbrahim Ergün ve Şebnem Kadriye Cantez…

