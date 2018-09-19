T24 LogoT24 Logo
Yaşam

82 yaşındaki kadının evde sakladığı paraları fareler kemirdi

Ümmühan D., hırsızlardan sakladığı parayı farelerin kemireceğini düşünemediğini söyledi

19 Eylül 2018 02:09

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ümmühan D.'nin (82), yaşlılık maaşından arta kalanla biriktirip evde sakladığı bin lirayı fareler kemirdi.

Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşayan Ümmühan D., yaşlılık maaşıyla yaptığı birikim olan bin lirayı kontrol etmek için evde sakladığı yerden çıkardı. 100'er ve 200'er liralık banknotların kemirildiğini fark eden Ümmühan D., yakınları aracılığıyla banka şubesine giderek kullanılamaz hale gelen parayı değiştirdi.

Ümmühan D., hırsızlardan sakladığı parayı farelerin kemireceğini düşünemediğini söyledi. (DHA)

 

ETİKETLER

farekemirdigaziantep
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24