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Yaşam

82 yaşındaki kadın, karnında 40 yıl boyunca bebek taşıdı

Kolombiya'da bir kadının karın bölgesinde bir tümör olduğunu farkeden doktorlar yapılan tetkikler sonucunda kadının karnında 40 yıldır fetüs taşıdığını ortaya çıkardı

13 Aralık 2013 13:07

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Tunjuelito Hastanesi'nden Dr. Kemer Ramirez, kadının karın bölgesinde bir anormallik olduğunu fark ettiklerini ve safrakesesi taşından şüphelendiklerini belirtti. Yapılan incelemelerde çok nadir rastlanan "Taş bebek" durumunun belirlendiğini açıklayan Ramirez, taşlaşmış fetüsün alınması için kadının başka bir hastaneye sevk edileceğini söyledi.

Ramirez, NTD televizyonuna açıklamasında, ultrasonun sonuç vermemesi üzerine radyografiden yararlandıklarını ve kadının karın bölgesinde bir tümör olduğunun görüldüğünü ifade etti.

2009'da 92 yaşındaki bir Çinli kadının karnında 60 yıllık taşlaşmış fetüs bulunmuştu.

İlk "Taş bebek" vakası ise Fransız Colombe Chatri. Chatri'nin, 1582'deki ölümünün ardından yapılan otopsi, 28 yıl taşlaşmış fetüsü karnında taşıdığını göstermişti.

"Taş bebek" durumu, 14 haftadan sonra oluşan fetus ölümlerinde görülüyor. Bundan daha önceki anne karnında bebek ölümlerinde, fetüs küçük olduğundan vücut içinde kendiliğinden kaybolabiliyor ancak dış gebelikte nadiren 14 haftalık olacak kadar büyüyor. Fetüsün annenin bedeninde kaybolmaması, vücudun ölü fetüsü yabancı bir cisim olarak algılaması ve enfeksiyonlara karşı anneyi korumak için onu kireçlendirmesi haline "taş bebek" durumu deniyor.

"Taş bebek", anne karnında çok uzun süre hiçbir belirti vermeyebiliyor, kireçlenme sayesinde anne de zarar görmüyor.

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