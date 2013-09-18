T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

80'lerin efsane grubu Europe İstanbul'a geliyor

Tüm dünyanın 80’lerden bu yana ezbere söylediği ‘The Final Countdown’ şarkısının yaratıcıları, İsveçli grup Europe 28 Eylül’de Life Park’ta sahne alıyor

18 Eylül 2013 15:43

Albüm satışlarının 20 milyonu geçtiği,efsane rock grubu Europe, güçlü performansları ve unutulmaz şarkılarıyla 28 Eylül’de İstanbul’un yeni yaşam ve müzik parkı Lifepark’ta sahne alıyor.
‘The Final Countdown’ şarkısını pop-rock marşlarından biri haline getiren İsveçli ünlü grup, ‘Carrie’, ‘Superstitious’ gibi birbirinden ünlü şarkılarını da yine müzik tarihinin ezberlenen hitleri arasına sokmayı başarmıştı. Europe, 2003 yılında kadrosunu tekrar topladığından beri, tüm dünyayı coşkuyla karşılanan konserleri ile turlamaya devam ediyor.
Son olarak 2012 baharında ‘Bag of Bones’isimli dokuzuncu albüm çalışmasını yayınlayan Europe, İstanbul’da sonbaharın efsanevi buluşmalarından birini doğayla içiçe ve rahat bir ortam sunan etkinlik ve yaşam parkı Lifepark’ta gerçekleştiriyor. Konser alanını dolduracak, binlerce hayranıyla birlikte ‘The Final Countdown’ şarkısını hep bir ağızdan söylemek için geri sayım başlıyor.
Birbirinden ünlü sanatçıları sevenleri ile buluşturan Life Park, 14 Eylül'de Ekşifest, 22 Eylül'de ise Petfest'e ev sahipliği yapıyor.

ETİKETLER

europekonserrockThe Final Countdownlifepark

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24