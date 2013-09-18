80'lerin efsane grubu Europe İstanbul'a geliyor

Albüm satışlarının 20 milyonu geçtiği,efsane rock grubu Europe, güçlü performansları ve unutulmaz şarkılarıyla 28 Eylül’de İstanbul’un yeni yaşam ve müzik parkı Lifepark’ta sahne alıyor.

‘The Final Countdown’ şarkısını pop-rock marşlarından biri haline getiren İsveçli ünlü grup, ‘Carrie’, ‘Superstitious’ gibi birbirinden ünlü şarkılarını da yine müzik tarihinin ezberlenen hitleri arasına sokmayı başarmıştı. Europe, 2003 yılında kadrosunu tekrar topladığından beri, tüm dünyayı coşkuyla karşılanan konserleri ile turlamaya devam ediyor.

Son olarak 2012 baharında ‘Bag of Bones’isimli dokuzuncu albüm çalışmasını yayınlayan Europe, İstanbul’da sonbaharın efsanevi buluşmalarından birini doğayla içiçe ve rahat bir ortam sunan etkinlik ve yaşam parkı Lifepark’ta gerçekleştiriyor. Konser alanını dolduracak, binlerce hayranıyla birlikte ‘The Final Countdown’ şarkısını hep bir ağızdan söylemek için geri sayım başlıyor.

Birbirinden ünlü sanatçıları sevenleri ile buluşturan Life Park, 14 Eylül'de Ekşifest, 22 Eylül'de ise Petfest'e ev sahipliği yapıyor.