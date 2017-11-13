800 yıllık köşk kaderine terk edildi; duvarları yazılamalarla kaplandı, içi çöp dolu...

Kayseri’nin merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesi’nde Hıdırellez Tepesi olarak bilinen bölgede bulunan Hızır İlyas Köşkü’nün bakımsız hali dikkat çekti. Tarihi yapının duvarları üzerine sprey boyayla yazılama yapılması tepkilere neden oldu. MHP Talas Meclis Üyesi Abdullah Çelebi, "Bu tarihi eserin hali içler acısı. Yazıklar olsun" dedi.

Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, 1241-1242 yılları arasında yapıldığı ifade edilen yapının ecdat eseri olduğunu söyleyen MHP Talas Meclis Üyesi Abdullah Çelebi, yetkilileri göreve davet etti. Çelebi, şunları kaydetti:

"Yazıklar olsun!"

"Bu tarihi eserin hali içler acısı. Tarihimize yapılan bir saygısızlık var. Ne yazık ki ecdat ederinin duvarları boyalı yazılarla dolu. Kimi ismini yazmış, kimi aşkını, kimi isyanını, kimi de evlenme teklifini yazmış. Yazıklar olsun, tarihe bu şekilde saygısızlık yapılmaz. İçinde de içki şişeleri, çöpler var. Bu görüntü Kayserimize yakışmıyor. Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. Bu tabloyu kimse görmüyor mu? Kayseri’deki ilgili ve yetkili kurumları göreve davet ediyorum. Bu işten sorumlu olanlar zaman kaybetmeden tarihimize sahip çıksın."