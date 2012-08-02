Steve McQueen’in saati 800 bin dolara satıldı

Ünlü sinema oyuncusu Steve McQueen’in “Büyük Yarış” filminde taktığı saat, açık artırmada satıldı.

Profiles in History müzayede evi, ünlü oyuncunun 1971 tarihli filmde taktığı Heuer marka saatin 800 bin dolara satıldığını açıkladı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kişi ise, McQueen’in pasaportuna 46 bin dolar ödedi.

Açık artırmada satılan diğer eşyalardan bazıları:

“Yaratık” filminde kullanılan minyatür gemi 225 bin dolar



Vivien Leigh’ın “Rüzgar Gibi Geçti” filminde taktığı şapka 67 bin dolar



Marlon Brando’nun “Baba” filminde giydiği bir ceket ise 98 bin dolar