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Yaşam

Steve McQueen’in saati 800 bin dolara satıldı

Steve McQueen’in 'Büyük Yarış' filminde taktığı saat 800 bin dolardan alıcı bulurken, 'Yaratık' filminde kullanılan minyatür gemi 225 bin dolara satıldı

02 Ağustos 2012 16:50

Ünlü sinema oyuncusu Steve McQueen’in “Büyük Yarış” filminde taktığı saat, açık artırmada satıldı.

Profiles in History müzayede evi, ünlü oyuncunun 1971 tarihli filmde taktığı Heuer marka saatin 800 bin dolara satıldığını açıkladı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kişi ise, McQueen’in pasaportuna 46 bin dolar ödedi.

Açık artırmada satılan diğer eşyalardan bazıları:

“Yaratık” filminde kullanılan minyatür gemi 225 bin dolar

Vivien Leigh’ın “Rüzgar Gibi Geçti” filminde taktığı şapka 67 bin  dolar

Marlon Brando’nun “Baba” filminde giydiği bir ceket ise 98 bin dolar

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Steve McQueenBüyük Yarışsaataçık arttırma800 bin dolar

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