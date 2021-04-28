80 yıl önce yapılan değerlendirme, Yurttaş Kane'in Rotten Tomatoes'taki yüzde 100'lük puanlamasını bozdu

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80 yıl önce yapılan bir puanlama, Yurttaş Kane'in film eleştirmenleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ortalamasını alan Rotten Tomatoes'taki %100'lük puanlamasını bozdu.

Bir Twitter kullanıcısı 1941'den düşük puanlı bir değerlendirmenin eklenmesiyle filmin puanının düştüğüne dikkat çekti. Değişikliğin ne zaman meydana geldiği bilinmese de Boing Boing arşivleri kıyaslayarak değerlendirmenin 25 Şubat-15 Nisan arasında bir tarihte siteye girilmiş olabileceğini belirtti.

Mae Tinee mahlaslı bir eleştirmen tarafından yapılan düşük puanlı değerlendirmenin ilk olarak 7 Mayıs 1941'de Chicago Tribune'da yayımlandığı belirtildi. Filmi Chicago galasından bir gün sonra izleyen yazarın filmi çok karanlık bulduğunu belirttiği görülüyor.

Bu değerlendirme ile Yurttaş Kane, Rotten Tomatoes'ta film eleştirmenlerinin en çok beğendiği film titrini Paddington 2'ye kaptırdı.