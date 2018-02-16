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Sağlık

80 yaşında boynu kırılan hasta ameliyattan sonra yürüyerek çıktı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'DA yaşayan 80 yaşındaki Seniha Köklü merdivenden düştü

16 Şubat 2018 13:34

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL\'DA yaşayan 80 yaşındaki Seniha Köklü merdivenden düştü. Yaşlı kadın yakınları tarafından hemen acil servise götürüldü. Başını hareket ettiremeyen Köklü\'nün ilk muayenesi sonucu 2\'inci boyun omurunda ciddi bir kırığı olduğu tespit edildi.  Felç riski olan Köklü riskli bir operasyon geçirdikten sonra yaşına rağmen 1 günde ayağa kalktı; yürüyerek hastaneden çıktı. 

Merdivenden düşüp, bilinci açık olarak acil servise getirilen Seniha Köklü’nün ilk muayenesinde kol ve bacaklarda kuvvetsizlik olduğu ve başını hareket ettiremediği görüldü. Daha sonra bel ve boyun ile ilgili spinalgrafileri çekilen hastanın 2\'inci boyun omurunda ciddi bir kırık olduğu (odontoid kırık) saptandı.

Beyin cerrahisi servisine yatışı yapılan hastaya anti ödem tedavisine başlandı. Yüksek felç riski ve hatta hayati fonksiyonlarda kayıp olabileceği ihtimali ile ameliyata alınan hastaya, özellikli bir işlem olan, boynun ön tarafından girişimle yapılan odontoid vidalama tekniği ile odontoid  fraktürü başarılı bir operasyonla sabitlendi. Ameliyattan sonra mobilize edilen hastanın, kol ve bacaklarındaki güçsüzlüğün geçtiği, kendi başına yürüyebildiği ve ağrılı boyun hareketlerinin de tamamen düzeldiği gözlendi.

\"ANİ ÖLÜMLERE BİLE SEBEBİYET VEREBİLİR\"

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Gözcü, boynun ikinci omurunun bu tür kırıklarının çok tehlikeli olduğunu, en kısa sürede tedavi edilmezse omurilikte ödem gelişebildiğini, bununla beraber kol ve bacaklarda ani gelişen felç ve hatta solunumu durdurarak ani ölümlere sebebiyet verebileceğini bildirdi.

“AMELİYATTAN 1 GÜN SONRA AYAĞA KALKTIM”

80 yaşındaki Seniha Köklü ise “Hastaneye geldiğimde boynumu hareket ettiremiyordum. Ameliyat olmak konusunda çok korktum ancak ameliyattan 1 gün sonra ayağa kalktım. Dr.Selçuk Gözcü ve ekibi çok destek oldu, onlar sayesinde sağlığıma kavuştum” dedi.

\"ÖLÜM İLE SONUÇLANABİLİR\"

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Gözcü gerçekleştirdiği ameliyatla ilgili şunları söyledi: “Ameliyat sonrası nörolojik olarak ilerleme kaydettik. Bu tür omurilik zedelenmelerinde müdahale şart. Zamanında müdahale edilemez ise sakatlıktan ölüme kadar çok riskli sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kardiyak arrestten, solunum arrestine, hatta hayat kaybına kadar ciddi sonuçları olabiliyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi\'nde  bu tür işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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