80 şubesini kapatan Bank Asya yüzde 25 sermaye artırdı

Geçtiğimiz hafta toplam 281 şubesinden 80 tanesini kapatma kararı alan Bank Asya şimdi de sermaye artırımı ile finansal yapısını düzeltmeye çalışıyor. Bank Asya’nın sermayesi yüzde 25 artışla 1 milyar 125 milyon liraya çıkarılıyor.

Bank Asya’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın sermaye artırım kararının 22 Kasım Cumartesi günü yapılan olağanüstü genel kurulunda alındığı belirtildi.

Bank Asya açıklamasında, "Bankalarca kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 14/2 maddesine istinaden, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının tamamına kadarının gider hesaplarına yansıtılması ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir" denildi.