T24 LogoT24 Logo
Sağlık

8 yolcu hâlâ bulunamadı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Mehmet Bakar, İstanbul'a domuz gribini getiren uçaktaki 8 kişinin hâlâ bulunamadığını söyledi

17 Mayıs 2009 03:00

Irak asıllı ABD vatandaşı ve ailesiyle aynı uçakta bulunan yolcularla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Mehmet Bakar, "Adresi ilimizde gözüken 97 kişinin ötesinde toplam 110 kişiye ulaştık. Bütün herkesi telefonla aradığımız için İstanbul dışında adresi olup 1-2 gün İstanbul'da konaklayanlar dahil 110 kişiye ulaştık." dedi. 


65 yaşındaki kadında domuz gribi şüphesi

İstanbul'da üç şüpheli hasta daha

Domuz gripli aileden 4 kişi temiz çıktı

Domuz gribi Türkiye'de

Domuz gribinde vaka sayısı 8 bin 480 oldu

Alınan önlemlerle ilgili de konuşan Bakar, "Bütün hepsi muayene edildi. Ateşlerine bakıldı, öyküleri dinlendi. Hiçbirisinde en ufak şüpheli bir öyküye rastlanmadı. Herhangi bir tıbbi bulguda bulunamadı. Dün hepsini gördüğümüz gibi bugün hepsini yeniden gördük. Rastlananlar da hastanede. 2 tane, aynı aileden, Irak kökenli Amerikalılar. İkisi de pozitif, diğer kardeşlerinde negatif çıktı. Burası önemli. Aynı aileden yoğun temas içinde olmalarına rağmen sadece iki tanesinde pozitif bulmamız bizim için çok sevindirici olmuştur" dedi.

Hastalarla ilgili Bakanlığın talimatına göre hareket edeceklerini söyleyen Bakar, "İlk talimat 21 Mayıs'a kadar tutulmaları. Ama genel durumları iyi olduğu için 3 gün sonra bırakılabilirler. Bunu bilemiyorum. Bakanlığa göre hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Adreslerinde bulunamayan yabancı uyruklu kişilerin olduğunu ifade eden Bakar, "Onların da konsolosluklarına bildirdik. Kendi vatandaşlarını 2 gündür arıyorlar. Buldukları taktirde bize bildirecekler. Bu kişiler yurtiçinde de olabilirler, yurtdışında da olabilirler. Onları da arıyoruz. Sayıları daha fazlaydı. Ama bunları kendi gayretimiz ve emniyetin desteğiyle bulduk. 8 kişi halen bulunamadı. Onların da ülkemizde olup olmadığını bilmiyoruz." dedi. Bakar, kayıp kişilerin Fransız , Amerika ve Kanada vatandaşları olduklarını bildirdi.

İlaç kontrolüne aldıkları bazı ülke vatandaşlarının olduğu ve bu vatandaşların ülkelerine geri döndüğünü söyleyen Mehmet Bakar, "Ama onların hiçbir tıbbi bulgusu yoktu ve seyahat etmelerini kısıtlayan birşey yoktu. İlaçlarını aldılar ve ülkelerine geri döndüler. 8 kişiden bazıları yurtdışına geri dönmüş olabilirler." dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24