8 yolcu hâlâ bulunamadı

Alınan önlemlerle ilgili de konuşan Bakar, "Bütün hepsi muayene edildi. Ateşlerine bakıldı, öyküleri dinlendi. Hiçbirisinde en ufak şüpheli bir öyküye rastlanmadı. Herhangi bir tıbbi bulguda bulunamadı. Dün hepsini gördüğümüz gibi bugün hepsini yeniden gördük. Rastlananlar da hastanede. 2 tane, aynı aileden, Irak kökenli Amerikalılar. İkisi de pozitif, diğer kardeşlerinde negatif çıktı. Burası önemli. Aynı aileden yoğun temas içinde olmalarına rağmen sadece iki tanesinde pozitif bulmamız bizim için çok sevindirici olmuştur" dedi.Hastalarla ilgili Bakanlığın talimatına göre hareket edeceklerini söyleyen Bakar, "İlk talimat 21 Mayıs'a kadar tutulmaları. Ama genel durumları iyi olduğu için 3 gün sonra bırakılabilirler. Bunu bilemiyorum. Bakanlığa göre hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.Adreslerinde bulunamayan yabancı uyruklu kişilerin olduğunu ifade eden Bakar, "Onların da konsolosluklarına bildirdik. Kendi vatandaşlarını 2 gündür arıyorlar. Buldukları taktirde bize bildirecekler. Bu kişiler yurtiçinde de olabilirler, yurtdışında da olabilirler. Onları da arıyoruz. Sayıları daha fazlaydı. Ama bunları kendi gayretimiz ve emniyetin desteğiyle bulduk. 8 kişi halen bulunamadı. Onların da ülkemizde olup olmadığını bilmiyoruz." dedi. Bakar, kayıp kişilerin Fransız , Amerika ve Kanada vatandaşları olduklarını bildirdi.İlaç kontrolüne aldıkları bazı ülke vatandaşlarının olduğu ve bu vatandaşların ülkelerine geri döndüğünü söyleyen Mehmet Bakar, "Ama onların hiçbir tıbbi bulgusu yoktu ve seyahat etmelerini kısıtlayan birşey yoktu. İlaçlarını aldılar ve ülkelerine geri döndüler. 8 kişiden bazıları yurtdışına geri dönmüş olabilirler." dedi.