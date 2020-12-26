T24 LogoT24 Logo
Yaşam

8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakalandı

26 Aralık 2020 23:30

Karaman'da 8 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan Abdullah K., sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince yakalandı. Abdullah K.'ya ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Mansur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptığı sırada Abdullah K.'yı durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde 8 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak Abdullah K. hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Abdullah K., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü. Abdullah K. hakkında ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. (DHA)

ETİKETLER

Abdullah K.KaramanKaraman cinayetcinayet şüphelisikısıtlamasokağa çıkma kısıtlaması
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24