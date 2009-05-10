8 yeni film gösterimde



Bu hafta sinemaseverler, 3'ü yerli 5'i de yabancı olmak üzere 8 yeni filmle tanışacak.



1978'de öldürülen Amerika'nın ilk gay hakları savunucusu ve politikacı Harvey Milk'in hayatını konu alan 2 Oscar’lı “Milk” gösterime girdi.





Hafta boyunca sinemalarda izleyiciyle buluşacak filmler şöyle...



''STAR TREK'' YENİDEN SİNEMA PERDESİNDE



Bilim kurgu ve aksiyonun birleştiği, yılların unutulmayan filmi ''Star Trek'' yeniden sinema perdesinde. Bugüne kadar yapılmış en gelişkin uzay gemisi Atılgan'ın mürettebatının gençlik yıllarındaki ilk tanışma günlerinin öyküsünü anlatan ''Star Trek''te, kaptan Kirk'ü Chris Pine, Spock'ı Zachary Quinto, Nero'yu Eric Bana, Scotty'yi Simon Pegg, Amanda Grayson'ı Winona Ryder ve Nyota Uhura'yı Zoe Saldana oynayacak. Aksiyon, komedi ve kozmik tehlikelerle dolu bir yolculuğun izleneceği filmin yönetmeni de Abrams.





2 OSCAR ÖDÜLLÜ ''MILK'' ViZYONDA



Yönetmenliğini ''Altın Palmiyeli'' Gus van Sant'ın yaptığı filmde, Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch ve James Franco rol aldı. Senaryosunu Dustin Lance Black'ın kaleme aldığı filmde, Amerika'nın eşcinselliğini gizlemeyen ilk politikacısı olan Harvey Milk'in gerçek yaşam öyküsü anlatılıyor. Harvey Milk, 1978'de kendisinden görevi devralan politikacı Dan White tarafından öldürülmüştü. ''En İyi Erkek Oyuncu'' ve ''En İyi Özgün Senaryo'' dallarında Oscar Ödülü alan film, Time Dergisi tarafından da ''Yılın En iyi 10 Filmi'' seçildi.



''TETİKÇİ'' FİLMİNİN İKİNCİSİ ''TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM'' GÖSTERİME GİRDİ



''Tetikçi'' filminin ikincisi ''Tetikçi 2: Yüksek Gerilim-Crank: High Voltage'' de gösterime girdi. Yönetmen Mark Neveldine Brian Taylor'ın filminde, Jason Statham, Amy Smart, David Carradine, Clifton Collins, Ling Bai ve Corey Haim rol alıyor. Kendini tutsak tutanlardan tehlikeli bir şekilde kaçan ''Chev'' karakterinin anlatıldığı filmde olaylar şöyle gelişiyor:

Chev, bu kez Meksika çete lideri El Huron ile Çin Suç Örgütü'nün başı Poon Dong'dan kaçmaktadır ve kalbini çalanlardan intikamını alma peşindedir. Hayatta kalmak için her şeyin yapılabildiği Los Angeles şehrinde tekrar heyecan dolu bir macera başlar.''



HAFTANIN KORKU FİLMİ ''KAN KİTABI''...



''Kan Kitabı-Book of Blood'' da haftanın yeni filmlerinden... Korku türündeki filmin yönetmenleğini John Harrison yapıyor. Filmde, Jonas Armstrong, Sophie Ward ve Paul Blair performanslarını sergiliyor. Film, doğaüstü güçlerin ve olayların varlığını yıllarca süren araştırmalarıyla kanıtlamaya çalışan Dr. Mary Florescu'nun, sonunda teorilerinin geçekliğini kanıtlayabilmek için bir fırsat yakalamasıyla başlıyor.



''USTA'' HAFTANIN YENİ TÜRK FİLMLERİNDEN



Bahadır Karataş'ın ''Usta''sı da haftanın yeni Türk filmi... Yetkin Dikinciler, Fadik Sevin Atasoy, Şevket Çoruh ve Hasibe Eren'i bir araya getiren film, uçak yapma tutkusunu hayatının merkezinde gören bir erkekle, kendisini kocasının hayatının merkezinde görmek isteyen bir kadının bitmeyen çekişmesini konu ediniyor.



CEMAL ŞAN, ''AŞK ÜÇLEMESİ''NİN ÜÇÜNCÜ FİLMİ ''ALİ'NİN SEKİZ GÜNÜ'' DE VİZYONA GİRDİ



Cemal Şan, ''Zeynep'in Sekiz Günü'' ve ''Dilber'in Sekiz Günü''nün ardından ''Aşk Üçlemesi''nin üçüncü filmini vizyona taşıdı. Serdar Orçin, Begüm Birgören, Ufuk Bayraktar ve Uğur Polat'ın rol aldığı ''Ali'nin Sekiz Günü''nde, kimsesi olmayan Ali'nin mahalleye yeni taşınan ama başkasına aşık olan bir kadına aşık olmasıyla başlayan olaylar ele alınıyor.



YÖNETMEN DERVİŞ ZAİM, ''NOKTA'' İLE BEYAZPERDEDE...



Yönetmen Derviş Zaim, yeni bir filmle beyazperdede... ''Nokta'' filminde, Mehmet Ali Nuroğlu, Settar Tanrıöğen, Mustafa Uzunyılmaz ve Şener Kökkaya performanslarını sergiliyor. Filmin konusu şöyle:

Ahmet istemeyerek de olsa yakın bir arkadaşı yüzünden tarihi değer taşıyan bir Kuranı Kerim'in çalınması olayına karışmıştır. Hat eğitimi almış olan parasız Ahmet, Kuranı Kerim'i satıp bu sayede arkadaşıyla birlikte zengin olacaktır. Ancak Ahmet bu olayın sonucunda başlarına açılan trajik bir durum yüzünden asla kendisini affetmeyecektir. Vicdan azabıyla artık yaşamak istemeyen Ahmet, bundan kurtulmak için çeşitli yollar aramaya başlar.''



HAFTANIN ANİMASYON FİLMİ: IGOR



Senaryo yazarlığını Chris McKenna, yönetmenliğini Anthony Leondis'in yaptığı animasyon-komedi türündeki "Igor"un seslendirmesini John Cusack, Myleene Klass, Robin Walsh, Matt McKenna yaptı. Film sürekli aşağılanan bir laboratuvar asistanı olmaktan bıkmış Igor’un hikâyesini anlatıyor.



