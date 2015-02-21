T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 yaşındaki kızı 'Bu amca beni kaçırıyor' çığlığı kurtardı!

Adliyede tutuklanan Şenol Ç.’nin 2008 yılında yine bir çocuğa taciz suçlamasıyla cezaevine girdiği, 1 ay önce denetimli serbestlikten faydalanarak çıktığı belirlendi

21 Şubat 2015 12:28

Denetimli serbestlikten bırakılan Şenol Ç, ilk fırsatta eyleme geçti. Kaçırıldığını anlayan kız çocuğu, yoldan geçen bir vatandaşa doğru koşarak “Bu amca beni kaçırıyor, ne olur kurtarın” diye bağırdı. Tacizci son anda yakalandı.

Habertürk'ten Nihat Uladağ'ın haberine göre, İstanbul Eyüp’te sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, bir ara arkadaşlarını kaybetti. Arkadaşlarını arayan küçük kıza yaklaşan Şenol Ç. adlı şahıs, yardım bahanesiyle elinden tuttuğu kızı mahalleden uzaklaştırıp bir apartmanın boşluğuna götürmeye çalıştı.

 

‘Benim kızım’ yalanı

 

Kaçırıldığını anlayan kız çocuğu, yoldan geçen bir vatandaşa doğru koşarak “Bu amca beni kaçırıyor, ne olur kurtarın” diye bağırdı. Paniğe kapılan Şenol Ç., “Bu kız benim kızım, kaçırmıyorum” dedi. Ancak küçük kız, “Bu amcayı tanımıyorum, babam değil” diye bağırmayı sürdürdü. Olay yerine gelen polis Şenol Ç.’yi gözaltına alırken, küçük kız ailesine teslim edildi.

Adliyede tutuklanan Şenol Ç.’nin 2008 yılında yine bir çocuğa taciz suçlamasıyla cezaevine girdiği, 1 ay önce denetimli serbestlikten faydalanarak çıktığı belirlendi.

Habertürk'te yayımlanan haberin tamamını okumak için tıklayın

ETİKETLER

çocukkızkaçırmasapıksabıkahaber

İlgili Haberler

Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili tüm deliller toplandı, Ankara’dan gelecek otopsi raporu bekleniyor

3 zanlı ağırlaştırılmış hapis cezası alırsa aflardan yararlanamayacak

Özgecan için, daha önce katledilen tüm kadınlar ve translar için ses çıkar!

Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar: İktidar, tüm imkânlarını kadınlara yönelik şiddeti teşvik etmek için kullanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24