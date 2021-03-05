8 yaşındaki Fortnite oyuncusu 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı

8 yaşındaki Fortnite oyuncusu Joseph Deen, dünyanın en genç profesyonel oyuncuları arasına girerek, 33 bin dolarlık anlaşmaya imza attı.

BBC’ye konuşan Deen, "Kontrat teklifi geldiğinde harika hissettim. Profesyonel bir oyuncu olmayı hep düşünüyordum. Ancak Team 33 gelene kadar kimse beni ciddiye almadı" ifadelerini kullandı.

4 yaşından beri Fortnite oynayan Joseph, ilk kez 18 ay önce amatör bir E-Spor takımı tarafından fark edildi.

Joseph’in keşfedilmesiyle ilgili konuşan Team 33’ün CEO’su ve kurucu ortağı Tyler Gallagher, "Oyuncu keşfeden ekibimizden biri benimle iletişme geçti ve ‘Joseph adındaki bu çocukla tanışmalıyız. Delilik derecesinde iyi’ dedi. Sonrasında her gün bire bir maç yaptılar. Bir süre sonra Deen ile imzalamamız gerektiğini, yoksa onu kaptıracağımızı söyledi" şeklinde konuştu.

En çok kazanan 10 oyuncudan sadece ikisi 18 yaşın üzerinde

Esportsearnings.com sitesine göre, en çok kazanan ilk 10 Fortnite oyuncusundan sadece ikisi 18 yaşın üzerinde. Fortnite Dünya Kupası’nın ilk ve şimdiye kadarki tek galibi, 2019’da 3 milyon Dolar kazanan 16 yaşındaki Kyle ‘Bugha’ Giesdorf. O dönemlerde oyuna yeni başlayan ABD’li Joseph için bu başarı ilham kaynağı oldu.